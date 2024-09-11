В Украине отразили ночную атаку российских ударных БпЛА

Вечером 10 сентября российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников. Около 3:00 военные сообщили, что не наблюдают "Шахедов" над территорией Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:37 сообщили о вражеских БпЛА, которые заходят через Сумскую область курсом на Полтавщину.

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В 22:53 стало известно о нескольких группах ударных БПЛА, движущихся по территории Полтавской области, в западном направлении.

В 23:13 военные предупредили о новых группах БпЛА типа "Shahed" в южной части Сумщины в направлении Полтавщины.

В 23:27 ударные БпЛА появились в Запорожской области.

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В 23:37 угроза применения ударных БпЛА из Запорожской и Донецкой областей появилась для Днепропетровщины.

В 00:21 стало известно, что сейчас несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, направление движения хаотичное.

Карта alerts.in.ua

В 00:40 воздушные силы сообщили о вражеских БпЛА в Херсонской области, курс на запад (Николаевщина).

В 1:29 военные обновили движение ударных БпЛА:

БпЛА на Полтавщине, курс северо-западный (Киевщина, Черниговщина).

Несколько групп БпЛА в Херсонской и Николаевской областях, курс на север.

В 3:07 в ПС сообщили, что сейчас БпЛА типа "Shahed" не наблюдается на территории Украины.