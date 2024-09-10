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Генштаб: Найгарячіше на Покровському на Курахівському напрямках, ворог активний ще на трьох

Тетяна ОлійникВівторок, 10 вересня 2024, 23:51
Генштаб: Найгарячіше на Покровському на Курахівському напрямках, ворог активний ще на трьох
Фото - 38 окрема бригада морської піхоти

На фронті за добу відбулося 112 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 10 вересня

Дослівно: "За сьогодні противник завдав по території України 49 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 67 КАБ), використав для ураження 526 дронів-камікадзе. Здійснив більше 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Триває бій.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня 13 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. 

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського.

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На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів протягом дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону.

На Краматорському напрямку активність окупантів вилилась в три бойових зіткнення.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали дев’ять атак противника поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки.

Ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. 

На Курахівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції. 

На Времівському напрямку наші війська відбивають атаку противника поблизу Вугледара.

Окупанти, без успіху, провели штурм наших позицій на Оріхівському напрямку, поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку було сім невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів.

Генштаббойові діївійна
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