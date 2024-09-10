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Генштаб: Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях, враг активен еще на трех

Татьяна ОлейникВторник, 10 сентября 2024, 23:51
Генштаб: Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях, враг активен еще на трех
Фото - 38 отдельная бригада морской пехоты

На фронте за сутки произошло 112 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 10 сентября

Дословно: "За сегодня противник нанес по территории Украины 49 авиационных ударов (задействовал, в частности 67 КАБ), использовал для поражения 526 дронов-камикадзе. Осуществил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку Волчанска. Продолжается бой.

На Купянском направлении противник в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.

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На Северском направлении враг девять раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону.

На Краматорском направлении активность оккупантов вылилась в три боевых столкновения.

На Торецком направлении наши войска отражали девять атак противника вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки.

Враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении.

На Кураховском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции.

На Времовском направлении наши войска отражают атаку противника вблизи Угледара.

Оккупанты, без успеха, провели штурм наших позиций на Ореховском направлении, вблизи Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении было семь неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов.

Генштаббоевые действиявойна
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