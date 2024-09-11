У США почалися дебати між Трампом і Гарріс

О 9:00 за східним часом (о 4:00 за Києвом) розпочалися дебати між кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом на телеканалі ABC News.

Джерело: пряма трансляція дебатів між Трампом та Гарріс

Деталі: Ведучі зауважили, що до сьогоднішнього дня Трамп і Гарріс не зустрічалися особисто.

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У кожного з кандидатів є дві хвилини для відповідей на запитання.

Під час виступу одного політика, мікрофон опонента буде вимкнено.