В США начались дебаты между Трампом и Харрис

В 9:00 по восточному времени начались дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом на телеканале ABC News.

Источник: прямая трансляция дебатов между Трампом и Харрис

Детали: Ведущие отметили, что до сегодняшнего дня Трамп и Харрис не встречались лично.

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У каждого из кандидатов есть две минуты для ответов на вопросы.

Во время выступления одного политика, микрофон оппонента будет выключен.