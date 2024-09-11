В США начались дебаты между Трампом и Харрис
Среда, 11 сентября 2024, 04:10
В 9:00 по восточному времени начались дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом на телеканале ABC News.
Источник: прямая трансляция дебатов между Трампом и Харрис
Детали: Ведущие отметили, что до сегодняшнего дня Трамп и Харрис не встречались лично.
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У каждого из кандидатов есть две минуты для ответов на вопросы.
Во время выступления одного политика, микрофон оппонента будет выключен.