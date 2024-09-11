Гарріс: На цих дебатах ви почуєте старі схеми, купу брехні, скарг і обзивань

Перше питання на дебатах кандидатів у президенти США стосувалося економіки та вартості життя і викликало суперечку між кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Джерело: пряма трансляція дебатів між Трампом та Гарріс

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи вважає Гарріс, що американці сьогодні живуть краще, ніж чотири роки тому, Гарріс розповіла про свої плани допомогти сім'ям з дітьми і малому бізнесу.

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Вона розкритикувала Трампа, заявивши, що він знизить податки для "мільярдерів і великих корпорацій".

Пряма мова Гарріс: "План Трампа - допомагати багатим. Я пропоную кращий економічний план. Трамп зацікавлений у тому, щоб допомогти собі, а не народу США".

Пряма мова Трампа: "У Гарріс немає жодного плану. Вона просто скопіювала план Байдена. Вона каже - ми знизимо податки, але це не план.

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Ще деталі: Після того, як перше питання про економіку викликало суперечку між Гарріс і Трампом, Трамп відвів розмову в бік імміграції та розкритикував результати роботи адміністрації Байдена.

Гарріс в свою чергу використала момент, щоб спробувати спростувати коментарі Трампа: "Я скажу вам усім, що сьогодні на цих дебатах ви почуєте все ті ж старі, набридлі схеми, купу брехні, скарг і обзивань".