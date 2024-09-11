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Харрис: На этих дебатах вы услышите старые схемы, кучу лжи, жалоб и обзываний

Алена ИвашкивСреда, 11 сентября 2024, 04:36
Харрис: На этих дебатах вы услышите старые схемы, кучу лжи, жалоб и обзываний
скриншот видео

Первый вопрос на дебатах кандидатов в президенты США касался экономики и стоимости жизни и вызвал спор между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. 

Источник: прямая трансляция дебатов между Трампом и Харрис 

Детали: Отвечая на вопрос, считает ли Харрис, что американцы сегодня живут лучше, чем четыре года назад, Харрис рассказала о своих планах помочь семьям с детьми и малому бизнесу. 

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Она раскритиковала Трампа, заявив, что он снизит налоги для "миллиардеров и крупных корпораций".

Прямая речь Харрис: "План Трампа - помогать богатым. Я предлагаю лучший экономический план. Трамп заинтересован в том, чтобы помочь себе, а не народу США". 

Прямая речь Трампа: "У Харрис нет никакого плана. Она просто скопировала план Байдена. Она говорит - мы снизим налоги, но это не план.

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Еще детали: После того, как первый вопрос об экономике вызвал спор между Харрис и Трампом, Трамп отвел разговор в сторону иммиграции и раскритиковал результаты работы администрации Байдена.

Харрис в свою очередь использовала момент, чтобы попытаться опровергнуть комментарии Трампа: "Я скажу вам всем, что сегодня на этих дебатах вы услышите все те же старые, надоевшие схемы, кучу лжи, жалоб и обзываний".

СШАТрамп
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