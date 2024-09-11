Трамп та Гарріс обговорили заборону абортів

Кандидат у президенти США Камала Гарріс піддала критиці те, що вона назвала "забороною Трампа на аборти", відстоюючи репродуктивні права під час дебатів.

Джерело: пряма трансляція дебатів між Трампом та Гарріс

Деталі: За словами Гарріс, Трамп, безумовно, не повинен вказувати жінці, що їй робити зі своїм тілом.

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Вона сказала, що політика Трампа щодо абортів не робить винятків для зґвалтування або інцесту, які вона назвала "аморальними".

Пряма мова Гарріс: "Я думаю, що американський народ вважає, що певні свободи - зокрема, свобода приймати рішення щодо власного тіла - не повинні визначатися урядом".

Ще деталі: Трамп в свою чергу заявив, що в США були штати, де було легальним здійснювати аборт на 9 місяці вагітності і після народження дитини, це одразу спростувала ведуча дебатів.

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Відповідаючи на запитання, чи накладе Трамп вето на законопроєкт, що забороняє аборти, колишній президент сказав, що обговорювати це немає сенсу, оскільки такий закон не отримає підтримку Конгресу.