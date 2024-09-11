Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп та Гарріс обговорили заборону абортів

Олена ІвашківСереда, 11 вересня 2024, 04:59
Трамп та Гарріс обговорили заборону абортів
Дональд Трамп та Камала Гарріс, фото: CNN

Кандидат у президенти США Камала Гарріс піддала критиці те, що вона назвала "забороною Трампа на аборти", відстоюючи репродуктивні права під час дебатів.

Джерело: пряма трансляція дебатів між Трампом та Гарріс

Деталі: За словами Гарріс, Трамп, безумовно, не повинен вказувати жінці, що їй робити зі своїм тілом.

Реклама:

Вона сказала, що політика Трампа щодо абортів не робить винятків для зґвалтування або інцесту, які вона назвала "аморальними".

Пряма мова Гарріс: "Я думаю, що американський народ вважає, що певні свободи - зокрема, свобода приймати рішення щодо власного тіла - не повинні визначатися урядом".

Ще деталі: Трамп в свою чергу заявив, що в США були штати, де було легальним здійснювати аборт на 9 місяці вагітності і після народження дитини, це одразу спростувала ведуча дебатів.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідаючи на запитання, чи накладе Трамп вето на законопроєкт, що забороняє аборти, колишній президент сказав, що обговорювати це немає сенсу, оскільки такий закон не отримає підтримку Конгресу.

СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
США
Гарріс: На цих дебатах ви почуєте старі схеми, купу брехні, скарг і обзивань
У США почалися дебати між Трампом і Гарріс
Байден сказав, що над дозволом Україні бити далекобійною зброєю по РФ працюють
Останні новини
17:04
Прокуратура: 17 вересня росіяни вдарили балістикою по підприємству в Сумах, поранено чоловіка
16:50
У волоссі, крові та грудному молоці: дослідники знайшли хімікати з обгорток продуктів у тілі людини
16:47
Рада схвалила перезавантаження митниці
16:39
Далеко від вимог Держспецзв’язку: "Київстар" збільшить час автономної роботи до 6 годин
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: