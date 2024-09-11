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Трамп и Харрис обсудили запрет абортов

Алена ИвашкивСреда, 11 сентября 2024, 04:59
Трамп и Харрис обсудили запрет абортов
фото: CNN

Кандидат в президенты США Камала Харрис подвергла критике то, что она назвала "запретом Трампа на аборты", отстаивая репродуктивные права во время дебатов.

Источник: прямая трансляция дебатов между Трампом и Харрис

Детали: По словам Харрис, Трамп, безусловно, не должен указывать женщине, что ей делать со своим телом.

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Она сказала, что политика Трампа в отношении абортов не делает исключений для изнасилования или инцеста, которые она назвала "аморальными".

Прямая речь Харрис: "Я думаю, что американский народ считает, что определенные свободы - в частности, свобода принимать решения относительно собственного тела - не должны определяться правительством".

Еще детали: Трамп в свою очередь заявил, что в США были штаты, где было легальным совершать аборт на 9 месяце беременности и после рождения ребенка, это сразу опровергла ведущая дебатов.

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Отвечая на вопрос, наложит ли Трамп вето на законопроект, запрещающий аборты, бывший президент сказал, что обсуждать это нет смысла, поскольку такой закон не получит поддержку Конгресса.

СШАТрамп
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