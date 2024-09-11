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Гарріс перемогла Трампа на дебатах, її підтримали 63% глядачів – опитування CNN

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 11 вересня 2024, 09:01
Гарріс перемогла Трампа на дебатах, її підтримали 63% глядачів – опитування CNN
Дональд Трамп, Камала Гаррис, фото: Getty Images

Опитування глядачів дебатів, проведене SSRS для CNN, засвідчило, що зареєстровані виборці, які спостерігали за дебатами між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом у вівторок, у співвідношенні 63% до 37% вважають, що Гарріс виступила краще.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування

Деталі: До дебатів ті ж самі виборці були рівномірно розділені щодо того, хто з кандидатів виступить сильніше: 50% вважали, що Гарріс, а 50% – що Трамп.

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Результати опитування відображають думки про дебати лише тих виборців, які їх дивилися, і не є репрезентативними для всіх виборців, які мають право голосу.

Глядачі дебатів, які брали участь в опитуванні, на 6 пунктів частіше були прихильниками Республіканської партії, ніж Демократичної.

Але ці результати знаменують собою зрушення порівняно з червнем, коли виборці, які дивилися дебати між Трампом і Джо Байденом, у співвідношенні 67% до 33% сказали, що Трамп перевершив свого суперника від Демократичної партії. 

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У 2020 і 2016 роках Байден і Гілларі Клінтон, на думку спостерігачів за дебатами, перевершували Трампа під час президентських дебатів.

Опитування проводили за допомогою текстових повідомлень серед 605 зареєстрованих виборців США, які заявили, що дивилися дебати у вівторок. 

Нагадаємо:

СШАвибориТрамп
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