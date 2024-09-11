Харрис победила Трампа на дебатах, ее поддержали 63% зрителей - опрос CNN

Опрос зрителей дебатов, проведенный SSRS для CNN, показал, что зарегистрированные избиратели, наблюдавшие за дебатами между Камалой Харрис и Дональдом Трампом во вторник, в соотношении 63% к 37% считают, что Харрис выступила лучше.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос

Детали: До дебатов те же избиратели были равномерно разделены относительно того, кто из кандидатов выступит сильнее: 50% считали, что Харрис, а 50% - что Трамп.

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Результаты опроса отражают мнения о дебатах только тех избирателей, которые их смотрели, и не являются репрезентативными для всех избирателей, имеющих право голоса.

Зрители дебатов, участвовавшие в опросе, на 6 пунктов чаще были сторонниками Республиканской партии, чем Демократической.

Но эти результаты знаменуют собой сдвиг по сравнению с июнем, когда избиратели, смотревшие дебаты между Трампом и Джо Байденом, в соотношении 67% к 33% сказали, что Трамп превзошел своего соперника от Демократической партии.

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В 2020 и 2016 годах Байден и Хиллари Клинтон, по мнению наблюдателей за дебатами, превосходили Трампа во время президентских дебатов.

Опрос проводили с помощью текстовых сообщений среди 605 зарегистрированных избирателей США, которые заявили, что смотрели дебаты во вторник.

Напомним: