У центрі Києва побили військового митрополита Кримського Климента
У Києві троє невідомих біля Михайлівського собору напали і побили митрополита Кримського та Симферопольського Климента, який є військовослужбовцем Збройних сил.
Джерело: Національна поліція, джерела УП в правоохоронних органах
Дослівно: "Поліція Києва встановлює обставини події за участі священнослужителя у центрі столиці.
Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ".
Деталі: За даними джерел УП, йдеться про митрополита Кримського та Симферопольського Климента.
У поліції повідомили, що вказана подія зареєстрована, триває перевірка: "На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини".
Нагадаємо:
- 3 березня 2019 р. вдень архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (Кущ) був затриманий російською поліцією на автовокзалі в окупованому Сімферополі. Того ж дня окупанти його відпустили.
- До повномасштабного вторгнення митрополит Климент виступав захисником затриманих в окупованому Криму політв'язнів. Відвідував українських бранців Кремля в російських в'язницях.
- У 2023 році архієрей ПЦУ Климент, митрополит Сімферопольський і Кримський у фронтовому Бахмуті проводив службу на Водохреща.