Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У центрі Києва побили військового митрополита Кримського Климента

Альона Мазуренко , Валентина РоманенкоСереда, 11 вересня 2024, 10:01
У центрі Києва побили військового митрополита Кримського Климента
фото: ПЦУ

У Києві троє невідомих біля Михайлівського собору напали і побили митрополита Кримського та Симферопольського Климента, який є військовослужбовцем Збройних сил.

Джерело: Національна поліція, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Поліція Києва встановлює обставини події за участі священнослужителя у центрі столиці.

Реклама:

Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ".

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про митрополита Кримського та Симферопольського Климента.

У поліції повідомили, що вказана подія зареєстрована, триває перевірка: "На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 3 березня 2019 р. вдень архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (Кущ) був затриманий російською поліцією на автовокзалі в окупованому Сімферополі. Того ж дня окупанти його відпустили.
  • До повномасштабного вторгнення митрополит Климент виступав захисником затриманих в окупованому Криму політв'язнів. Відвідував українських бранців Кремля в російських в'язницях.
  • У 2023 році архієрей ПЦУ Климент, митрополит Сімферопольський і Кримський у фронтовому Бахмуті проводив службу на Водохреща.

війнацеркваполіціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЦПК: Колишньому голові Дніпропетровської ОВА Резніченку визначили 30 млн грн застави

Журналісти з'ясували, як нардепи продовжують обростати новим житлом і записувати його на родичів

фотоУ Києві затримали 16-річного студента за підпал автівки для ЗСУ, на яку збирали читачі УП

відеоЗеленський: План перемоги України у війні готовий на 90%

Данія анонсувала поставку Україні другої партії своїх винищувачів F-16

Уряд Польщі оголосив надзвичайний стан через масштабні повені: прорвало ще одну дамбу

Усі новини...
війна
Росіяни ударили по лікарні на Чернігівщині
Сили ППО збили 20 "Шахедів" у шести областях, ще 5 БпЛА втрачено
На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: більшість атак ЗСУ відбили на двох напрямках
Останні новини
22:38
фотоНа Харківщині росіяни обстріляли 2 населених пункти: є постраждалі
22:36
футзалПортугалія декласувала Панаму, Франція здолала Гватемалу на ЧС-2024
22:26
В Українському домі художник Сільваші обʼєднав Караваджо, Яблонську і Макова: чому варто відвідати виставку
22:21
Глава Міноборони Нідерландів: Не думаю, що війна закінчиться у 2025 році
22:10
У кількох областях оголошена повітряна тривога через "Шахеди"
22:02
Коли копійки в Україні замінять на шаги та звідки взялася нова (стара) назва монети
21:59
Генсек НАТО про далекобійні удари по РФ: Найбільший ризик для Європи – це перемога Росії
21:50
У 2025 році хочуть скоротити фінансування Держкіно на майже 70%
21:43
відеоКандидат Трампа у віцепрезиденти визнав, що "вигадав" історію про поїдання домашніх котів мігрантами 
21:28
Зеленський відреагував на китайські обмеження експорту дронів та компонентів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: