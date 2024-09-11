У центрі Києва побили військового митрополита Кримського Климента

У Києві троє невідомих біля Михайлівського собору напали і побили митрополита Кримського та Симферопольського Климента, який є військовослужбовцем Збройних сил.

Джерело: Національна поліція, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Поліція Києва встановлює обставини події за участі священнослужителя у центрі столиці.

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Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ".

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про митрополита Кримського та Симферопольського Климента.

У поліції повідомили, що вказана подія зареєстрована, триває перевірка: "На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини".

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