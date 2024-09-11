В центре Киева избили военного митрополита Крымского Климента
В Киеве трое неизвестных возле Михайловского собора напали и избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который является военнослужащим Вооруженных сил.
Источник: Национальная полиция, источники УП в правоохранительных органах
Дословно: "Полиция Киева устанавливает обстоятельства происшествия с участием священнослужителя в центре столицы.
Информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграмм каналов было отмечено, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, который также является военнослужащим ВСУ".
Детали: По данным источников УП, речь идет о митрополите Крымском и Симферопольском Клименте.
В полиции сообщили, что указанное событие зарегистрировано, проводится проверка: "На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства".
Напомним:
- 3 марта 2019 г. днем архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан российской полицией на автовокзале в оккупированном Симферополе. В тот же день оккупанты его отпустили.
- До полномасштабного вторжения митрополит Климент выступал защитником задержанных в оккупированном Крыму политзаключенных. Посещал украинских пленников Кремля в российских тюрьмах.
- В 2023 году архиерей ПЦУ Климент, митрополит Симферопольский и Крымский во фронтовом Бахмуте проводил службу на Крещение.