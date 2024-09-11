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В центре Киева избили военного митрополита Крымского Климента

Алена Мазуренко, Валентина РоманенкоСреда, 11 сентября 2024, 10:01
В центре Киева избили военного митрополита Крымского Климента
фото: ПЦУ

В Киеве трое неизвестных возле Михайловского собора напали и избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который является военнослужащим Вооруженных сил.

Источник: Национальная полиция, источники УП в правоохранительных органах

Дословно: "Полиция Киева устанавливает обстоятельства происшествия с участием священнослужителя в центре столицы.

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Информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграмм каналов было отмечено, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, который также является военнослужащим ВСУ".

Детали: По данным источников УП, речь идет о митрополите Крымском и Симферопольском Клименте.

В полиции сообщили, что указанное событие зарегистрировано, проводится проверка: "На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства".

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Напомним:

  • 3 марта 2019 г. днем архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан российской полицией на автовокзале в оккупированном Симферополе. В тот же день оккупанты его отпустили. 
  • До полномасштабного вторжения митрополит Климент выступал защитником задержанных в оккупированном Крыму политзаключенных. Посещал украинских пленников Кремля в российских тюрьмах.
  • В 2023 году архиерей ПЦУ Климент, митрополит Симферопольский и Крымский во фронтовом Бахмуте проводил службу на Крещение.

войнацерковьполицияКиев
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