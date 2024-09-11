В центре Киева избили военного митрополита Крымского Климента

В Киеве трое неизвестных возле Михайловского собора напали и избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который является военнослужащим Вооруженных сил.

Источник: Национальная полиция, источники УП в правоохранительных органах

Дословно: "Полиция Киева устанавливает обстоятельства происшествия с участием священнослужителя в центре столицы.

Реклама:

Информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграмм каналов было отмечено, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, который также является военнослужащим ВСУ".

Детали: По данным источников УП, речь идет о митрополите Крымском и Симферопольском Клименте.

В полиции сообщили, что указанное событие зарегистрировано, проводится проверка: "На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: