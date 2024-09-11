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Республіканці закликали Байдена зняти обмеження на удари України по цілях у РФ

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 11 вересня 2024, 10:26
Республіканці закликали Байдена зняти обмеження на удари України по цілях у РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Група республіканців Палати представників США закликала Білий дім зняти обмеження на використання Україною американської далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS, вглиб території Росії. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті комітету

Деталі: Звернення підписали очільник комітету із закордонних справ Майкл Маккол, голова комітету у справах збройних сил Майк Роджерс, голова постійного комітету з розвідки Майк Тернер, голова підкомітету комітету закордонних справ у справах Європи Том Кін, голова підкомітету з асигнувань на оборону Кен Калверт та уповноважений Гельсінської комісії Річард Гадсон. 

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Вони закликають Білий дім зняти обмеження на застосування Україною американської далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS, вглиб території Росії. 

"Беззмістовні обмеження, встановлені адміністрацією Байдена-Гарріс, у поєднанні з довготривалим сповільненням затвердження і постачання критично важливої зброї, перешкоджають спроможності України довести цю війну до переможного завершення… Давно настав час для того, щоб адміністрація змінила курс і зняла обмеження, які ще лишаються, щодо застосування Україною американської зброї по легітимних військових цілях на території Росії", – заявили члени Конгресу. 

Вони наголосили, що зі статусом-кво росіяни мають "захищену зону", де можуть спокійно тримати своє озброєння і завдавати звідти ударів по території України. 

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Підписанти привітали рішення адміністрації дозволити бити американською зброєю по близькому прикордонню, яке ухвалили на тлі літнього наступу росіян на Харківщині, але наголосили, що і воно надійшло надто пізно і якби Україна раніше отримала цю можливість, харківського наступу могло взагалі не бути, і це дозволило б Києву тримати більші сили на найскладніших напрямках на сході. 

Вони зауважили, що у зоні досяжності ATACMS, за розрахунками Інституту вивчення війни, досі залишаються понад 200 потенційних цілей.

Члени Конгресу також наголосили, що "побоювання ескалації" виявилися беззмістовними, що зокрема підтвердила операція України у Курській області РФ. 

"Нещодавні повідомлення, що реальна причина небажання адміністрації знімати обмеження – не ставити під загрозу перезавантаження відносин з Росією у майбутньому, викликають велику тривогу. Провал "перезавантаження" за Обами й Путіна перед вторгненням Росії у Грузію у 2008 році показав, що Путін не реагує на умиротворення й оливкові гілки. Цей конфлікт скінчиться лише тоді, коли жорсткіші санкції та успіхи України на полі бою переконають Путіна, що він вже нічого не здобуде війною", – наголосили вони. 

Підписанти також висловили розчарування повідомленнями у ЗМІ, що Штати відмовляють Британію і Францію від рішення зняти "далекобійні" обмеження для переданої ними зброї. 

"Так само як із ганебним зволіканням адміністрації Байдена-Гарріс із дозволом на надання нашими союзниками винищувачів F-16 для України, тепер адміністрація зупиняє наших більш рішучих союзників від того, щоб допомогти Україні перемогти… У Росії не має бути безпечного місця, звідки вона може безкарно коїти воєнні злочини проти України", – заявили вони. 

Нагадаємо:

СШАРосіяУкраїназброя
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