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Президентські вибори в США: поп-зірка Тейлор Свіфт підтримала Гаріс

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 11 вересня 2024, 10:51
Президентські вибори в США: поп-зірка Тейлор Свіфт підтримала Гаріс
Тейлор Свіфт, фото: Getty Images

Американська поп-співачка Тейлор Свіфт, думка якої має значення для мільйонів її фанатів, після перших теледебатів кандидатів у президенти США, Камали Гарріс і Дональда Трампа на телеканалі ABC опублікувала допис у своєму Instagram, в якому висловила підтримку Гарріс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Пряма мова: "Найпростіший спосіб боротися з дезінформацією – це правда. На виборах 2024 року я голосуватиму за Камалу Гарріс і її кандидата у віцепрезиденти Тіма Вальца. Я голосую за Гарріс, тому що вона відстоює права і займається тими важливими питаннями, які, на мою думку, потребують "борця"… Я провела своє дослідження і зробила свій вибір. Ваше дослідження для себе – це ваша справа, і ваш вибір – ваша справа".

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Деталі: Вона написала, що дивилася дебати, та закликала американців, які ще не починали розбиратися у позиціях кандидатів, поцікавитися, що вони кажуть про найважливіші для них питання.

Свіфт сказала, що не може мовчати про свою думку після поширення згенерованого ШІ відео, де вона нібито висловлює підтримку Трампу.

Співачка підписалася під дописом як "бездітна панянка з котами", іронізуючи над фразою, якою кандидат у віцепрезиденти від Трампа критикував демократів. 

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На ранок за Києвом її допис в Instagram зібрав майже 5 млн вподобань, з яких перші 2 млн, за спостереженнями журналістів, з’явилися у перші ж пів години. 

У 2020 році Свіфт висловила підтримку Байдену і Камалі Гарріс. 

Про роль Тейлор Свіфт в американській політиці читайте у статті Таємна зброя Байдена: як співачка Тейлор Свіфт може вплинути на результати виборів у США

Нагадаємо: Перші опитування глядачів теледебатів Гарріс і Трампа 10 вересня свідчать, що зареєстровані виборці, які дивилися їх, у співвідношенні 63% до 37% вважають, що Гарріс виступила краще.

вибориСША
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