Президентские выборы в США: поп-звезда Тейлор Свифт поддержала Харрис

Американская поп-певица Тейлор Свифт, мнение которой имеет значение для миллионов ее фанатов, после первых теледебатов кандидатов в президенты США, Камалы Харрис и Дональда Трампа на телеканале ABC опубликовала сообщение в своем Instagram, в котором выразила поддержку Харрис.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Прямая речь: "Самый простой способ бороться с дезинформацией - это правда. На выборах 2024 года я буду голосовать за Камалу Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Вальца. Я голосую за Харрис, потому что она отстаивает права и занимается теми важными вопросами, которые, по моему мнению, нуждаются в "борце"... Я провела свое исследование и сделала свой выбор. Ваше исследование для себя - это ваше дело, и ваш выбор - ваше дело".

Реклама:

Детали: Она написала, что смотрела дебаты, и призвала американцев, которые еще не начинали разбираться в позициях кандидатов, поинтересоваться, что они говорят о важнейших для них вопросах.

Свифт сказала, что не может молчать о своем мнении после распространения сгенерированного ИИ видео, где она якобы выражает поддержку Трампу.

Певица подписалась под постом как "бездетная барышня с котами", иронизируя над фразой, которой кандидат в вице-президенты от Трампа критиковал демократов.

ВИДЕО ДНЯ

На утро по Киеву ее пост в Instagram собрал почти 5 млн лайков, из которых первые 2 млн, по наблюдениям журналистов, появились в первые же полчаса.

В 2020 году Свифт выразила поддержку Байдену и Камале Харрис.

О роли Тейлор Свифт в американской политике читайте в статье Тайное оружие Байдена: как певица Тейлор Свифт может повлиять на результаты выборов в США

Напомним: Первые опросы зрителей теледебатов Харрис и Трампа 10 сентября свидетельствуют, что зарегистрированные избиратели, которые смотрели их, в соотношении 63% к 37% считают, что Харрис выступила лучше.