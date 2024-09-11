Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У німецькому Дрездені упала частина мосту через Ельбу

Ірина Балачук, Марія ЄмецьСереда, 11 вересня 2024, 11:34
У німецькому Дрездені упала частина мосту через Ельбу
Фото dpa

У німецькому місті Дрезден обвалилася 100-метрова секція мосту Карола – одного з чотирьох мостів через річку Ельба. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel  

Деталі: Подія сталася близько 3 години ночі. Минулося без жертв. 

Реклама:

По секції, яка упала, проходили пішохідна та велодоріжка, а також трамвайні колії. 

Внаслідок падіння пошкоджені дві лінії теплопостачання, з розірваних труб ллється гаряча вода, через що у багатьох домогосподарствах тимчасово не буде гарячого водопостачання. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Feuerwehr.Dresden (@feuerwehr_dresden)

ВІДЕО ДНЯ

Зону довкола обвалу загородили, судноплавство під мостом наразі неможливе.

За словами речника пожежно-рятувальної служби, є високий ризик обвалу решти конструкцій мосту, тож краще триматися подалі від нього. На місці фахівці здійснюють обліт безпілотниками, щоб детальніше оцінити ситуацію.

Причини обвалу поки незрозумілі. 

Видання зазначає, що міст є важливою транспортною артерією Дрездена, тож у місті можливі труднощі у годину пік.

Для довідки: Перший міст Карола через Ельбу спорудили у 1892-95 роках, а 7 травня 1945 року його підірвали під час відступу війська нацистської Німеччини. 

Заміну мосту почали будувати у 60-х роках і завершили у 1971 році. Останні відновлювальні роботи проводили у 2019 році. 

Передісторія:

  • Наприкінці серпня у Німеччині сталась серйозна аварія на старому закритому мосту через Рейн неподалік від Кельна, там загинув один будівельник.
  • В італійській Генуї внаслідок обвалу автомобільного мосту у 2018 році загинули 43 людини. Місто втратило одну зі своїх визначних пам'яток і ключову транспортну артерію, яка зв'язувала місто і його великий порт з автомагістралями, що вели до Франції та інших італійських міст. У 2020 році замість зруйнованого мосту відкрили новий

Німеччинанадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
Німеччина
Заарештованих в Німеччині трьох чоловіків підозрюють у шпигунстві за ексрозвідником з України
Німеччина за місяць видалила з реєстру тимчасового захисту майже чверть мільйона українців
Візит Туска у Німеччину несподівано скасували
Останні новини
17:04
Прокуратура: 17 вересня росіяни вдарили балістикою по підприємству в Сумах, поранено чоловіка
16:50
У волоссі, крові та грудному молоці: дослідники знайшли хімікати з обгорток продуктів у тілі людини
16:47
Рада схвалила перезавантаження митниці
16:39
Далеко від вимог Держспецзв’язку: "Київстар" збільшить час автономної роботи до 6 годин
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: