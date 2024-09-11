У німецькому Дрездені упала частина мосту через Ельбу
У німецькому місті Дрезден обвалилася 100-метрова секція мосту Карола – одного з чотирьох мостів через річку Ельба.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel
Деталі: Подія сталася близько 3 години ночі. Минулося без жертв.
По секції, яка упала, проходили пішохідна та велодоріжка, а також трамвайні колії.
Внаслідок падіння пошкоджені дві лінії теплопостачання, з розірваних труб ллється гаряча вода, через що у багатьох домогосподарствах тимчасово не буде гарячого водопостачання.
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Зону довкола обвалу загородили, судноплавство під мостом наразі неможливе.
За словами речника пожежно-рятувальної служби, є високий ризик обвалу решти конструкцій мосту, тож краще триматися подалі від нього. На місці фахівці здійснюють обліт безпілотниками, щоб детальніше оцінити ситуацію.
Причини обвалу поки незрозумілі.
Видання зазначає, що міст є важливою транспортною артерією Дрездена, тож у місті можливі труднощі у годину пік.
Для довідки: Перший міст Карола через Ельбу спорудили у 1892-95 роках, а 7 травня 1945 року його підірвали під час відступу війська нацистської Німеччини.
Заміну мосту почали будувати у 60-х роках і завершили у 1971 році. Останні відновлювальні роботи проводили у 2019 році.
Передісторія:
- Наприкінці серпня у Німеччині сталась серйозна аварія на старому закритому мосту через Рейн неподалік від Кельна, там загинув один будівельник.
- В італійській Генуї внаслідок обвалу автомобільного мосту у 2018 році загинули 43 людини. Місто втратило одну зі своїх визначних пам'яток і ключову транспортну артерію, яка зв'язувала місто і його великий порт з автомагістралями, що вели до Франції та інших італійських міст. У 2020 році замість зруйнованого мосту відкрили новий.