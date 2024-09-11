У німецькому Дрездені упала частина мосту через Ельбу

У німецькому місті Дрезден обвалилася 100-метрова секція мосту Карола – одного з чотирьох мостів через річку Ельба.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Подія сталася близько 3 години ночі. Минулося без жертв.

Реклама:

По секції, яка упала, проходили пішохідна та велодоріжка, а також трамвайні колії.

Внаслідок падіння пошкоджені дві лінії теплопостачання, з розірваних труб ллється гаряча вода, через що у багатьох домогосподарствах тимчасово не буде гарячого водопостачання.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Feuerwehr.Dresden (@feuerwehr_dresden) ВІДЕО ДНЯ

Зону довкола обвалу загородили, судноплавство під мостом наразі неможливе.

За словами речника пожежно-рятувальної служби, є високий ризик обвалу решти конструкцій мосту, тож краще триматися подалі від нього. На місці фахівці здійснюють обліт безпілотниками, щоб детальніше оцінити ситуацію.

Причини обвалу поки незрозумілі.

Видання зазначає, що міст є важливою транспортною артерією Дрездена, тож у місті можливі труднощі у годину пік.

Для довідки: Перший міст Карола через Ельбу спорудили у 1892-95 роках, а 7 травня 1945 року його підірвали під час відступу війська нацистської Німеччини.

Заміну мосту почали будувати у 60-х роках і завершили у 1971 році. Останні відновлювальні роботи проводили у 2019 році.

Передісторія: