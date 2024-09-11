В немецком Дрездене упала часть моста через Эльбу

В немецком городе Дрезден обвалилась 100-метровая секция моста Карола – одного из четырех мостов через реку Эльба.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: ЧП произошло около 3 часов ночи. Обошлось без жертв.

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По секции, которая упала, проходили пешеходная и велодорожка, а также трамвайные пути.

В результате падения повреждены две линии теплоснабжения, из разорванных труб льется горячая вода, из-за чего во многих домохозяйствах временно не будет горячего водоснабжения.

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Зону вокруг обвала загородили, судоходство под мостом сейчас невозможно.

По словам спикера пожарно-спасательной службы, есть высокий риск обвала остальных конструкций моста, поэтому лучше держаться подальше от него. На месте специалисты осуществляют облет беспилотниками, чтобы подробнее оценить ситуацию.

Причины обвала пока непонятны.

Издание отмечает, что мост является важной транспортной артерией Дрездена, поэтому в городе возможны трудности в час пик.

Для справки: Первый мост Карола через Эльбу построили в 1892-95 годах, а 7 мая 1945 года его подорвали во время отступления войска нацистской Германии.

Новый мост начали строить в 60-х годах и закончили в 1971 году. Последние восстановительные работы проводили в 2019 году.

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