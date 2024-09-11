Прем’єр Хорватії Пленкович у Києві зустрівся з Зеленським
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у середу прибув до Києва з неоголошеним візитом.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням HRT Vijesti
Деталі: У Києві Пленкович зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським перед пам'ятником геноциду кримських татар.
Пленкович має зустрітися також з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та іншими українськими посадовцями.
Prvi susret predsjednika vlade @AndrejPlenkovic i predsjednika Ukrajine @ZelenskyyUa u Kijevu ispred spomenika genocidu nad krimskim Tatarima@VladaRH @Ukraine @hrtvijesti pic.twitter.com/aLhvIWfjiV— Vibor Vlainić (@VlainicHRT) September 11, 2024
Міністр науки та освіти Радован Фукс, міністр адміністрації, юстиції та цифрової трансформації Дамір Хабіян та міністр закордонних та європейських справ Гордан Грлич Радман перебувають в Україні разом з Пленковичем.
Разом з делегацією прем'єр-міністр Хорватії візьме участь у засіданні Кримської платформи.
Як повідомляє HRT, окрім політичної підтримки України будуть також конкретні домовленості про допомогу в розмінуванні.
Також у середу до Києва з візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа та глава уряду Латвії Евіка Сіліня і глава Сенату Чехії.
У середу в Києві очікують також на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Британії Девіда Леммі.