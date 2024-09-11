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Прем’єр Хорватії Пленкович у Києві зустрівся з Зеленським

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінСереда, 11 вересня 2024, 12:06
Прем’єр Хорватії Пленкович у Києві зустрівся з Зеленським
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у середу прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням HRT Vijesti

Деталі: У Києві Пленкович зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським перед пам'ятником геноциду кримських татар.

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Пленкович має зустрітися також з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та іншими українськими посадовцями.

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Міністр науки та освіти Радован Фукс, міністр адміністрації, юстиції та цифрової трансформації Дамір Хабіян та міністр закордонних та європейських справ Гордан Грлич Радман перебувають в Україні разом з Пленковичем.

Разом з делегацією прем'єр-міністр Хорватії візьме участь у засіданні Кримської платформи. 

Як повідомляє HRT, окрім політичної підтримки України будуть також конкретні домовленості про допомогу в розмінуванні.

Також у середу до Києва з візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа та глава уряду Латвії Евіка Сіліня і глава Сенату Чехії.

У середу в Києві очікують також на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Британії Девіда Леммі.

ХорватіяКиїв
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