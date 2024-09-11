На Тернопільщині працівники пошти крали та перепродавали дрони, призначені для ЗСУ – поліція
На Тернопільщині четверо працівників пошти викрали з поштових відправлень безпілотників на майже 6 мільйонів гривень, а потім перепродавали їх в інтернеті.
Джерело: Національна поліція України
Деталі: У поліції повідомили, що схему організували двоє мешканців Тернополя, один із яких на той час обіймав посаду начальника відділення відомого поштового сервісу. Останній залучив до злочинної схеми двох своїх підлеглих.
Поліція не повідомляє, про який саме поштовий сервіс йдеться.
Фігуранти привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для військових. Після цього зловмисники перепаковували відправлення, наповнюючи спустошені коробки аналогічним за вагою та габаритами непотребом.
У подальшому підозрювані продавали квадрокоптери в інтернеті за нижчими від ринкових цінами. "Товар" відправляли замовникам з відділення за місцем роботи, а оплату отримували на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці. Один із фігурантів навіть оформив ФОП для отримання платежів з продажу дронів.
Таким чином їм вдалося привласнили вміст 26 відправлень загальною вартістю майже 6 млн грн.
Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.