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На Тернопільщині працівники пошти крали та перепродавали дрони, призначені для ЗСУ – поліція

"Українська правда"Середа, 11 вересня 2024, 13:01
На Тернопільщині працівники пошти крали та перепродавали дрони, призначені для ЗСУ – поліція
Фото поліції

На Тернопільщині четверо працівників пошти викрали з поштових відправлень безпілотників на майже 6 мільйонів гривень, а потім перепродавали їх в інтернеті.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: У поліції повідомили, що схему організували двоє мешканців Тернополя, один із яких на той час обіймав посаду начальника відділення відомого поштового сервісу. Останній залучив до злочинної схеми двох своїх підлеглих.

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Поліція не повідомляє, про який саме поштовий сервіс йдеться.

Фігуранти привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для військових. Після цього зловмисники перепаковували відправлення, наповнюючи спустошені коробки аналогічним за вагою та габаритами непотребом.

У подальшому підозрювані продавали квадрокоптери в інтернеті за нижчими від ринкових цінами. "Товар" відправляли замовникам з відділення за місцем роботи, а оплату отримували на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці. Один із фігурантів навіть оформив ФОП для отримання платежів з продажу дронів.

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Таким чином їм вдалося привласнили вміст 26 відправлень загальною вартістю майже 6 млн грн.

Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

криміналпошта
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