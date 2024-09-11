На Тернопольщине работники почты похищали и перепродавали дроны, предназначенные для ВСУ – полиция

На Тернопольщине четверо работников почты похитили из почтовых отправлений беспилотников на почти 6 миллионов гривен, а затем перепродавали их в интернете.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: В полиции сообщили, что противоправную деятельность организовали двое жителей Тернополя, один из которых в то время занимал должность начальника отделения известного почтового сервиса. Последний привлек к преступной схеме двух своих подчиненных.

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Полиция не сообщает, о каком именно почтовом сервисе идет речь.

Фигуранты присваивали беспилотники, которые поступали в посылках и были предназначены для нужд защитников и защитниц Украины. После этого злоумышленники перепаковывали отправления, наполняя опустошенные коробки аналогичным по весу и габаритам хламом.

В дальнейшем подозреваемые продавали квадрокоптеры в интернете по ценам ниже рыночных. "Товар" отправляли заказчикам из отделения по месту работы, а оплату получали на подконтрольные счета дропов и криптокошельки. Один из фигурантов даже оформил ФЛП для получения платежей с продажи дронов.

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Таким образом им удалось присвоили содержимое 26 отправлений для наших воинов общей стоимостью почти 6 млн грн.

Фигурантам сообщено о подозрении. Им грозит до 12-ти лет заключения с конфискацией имущества.