Французька поліція зірвала три спроби терактів під час Олімпійських і Паралімпійських ігор

Французькі правоохоронці повідомили, що їм вдалося зірвати три спроби терактів у Парижі та інших містах під час проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на АР

Деталі: За словами керівника національної антитерористичної прокуратури Франції Олів'є Крістена, зловмисники, серед іншого, планували атакувати "ізраїльські установи або представників Ізраїлю в Парижі" під час Олімпіади.

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Він уточнив, що ізраїльська команда спортсменів "не була конкретною мішенню" цих потенційних терактів, але не надав інших подробиць.

Загалом за підозрою в причетності до трьох спроб терактів під час Ігор у Франції заарештували п'ять людей, серед них – неповнолітній. Їм висунуті різні звинувачення, пов'язані з тероризмом, поки вони залишаються в слідчому ізоляторі, додав Крістен.

Прокурор зазначив, що затримані зловмисники керувались у своїх діях насамперед джихадистськими мотивами.

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Нагадаємо:

Франція перебувала у стані підвищеної готовності до Олімпійських та Паралімпійських ігор, які завершилися на початку вересня. Під час підготовки до Ігор міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен неодноразово попереджав про загрози з боку терористів та екстремістів.

Франція також посилила оборону повітряного простору під час літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор, розгорнувши військові літаки, ударні вертольоти, літаки спостереження, військові та поліцейські дрони для патрулювання неба над Парижем і портовим містом Марселем, де відбувались вітрильні та футбольні змагання.

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