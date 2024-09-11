Французская полиция сорвала три попытки терактов во время Олимпийских и Паралимпийских игр

Французские правоохранители сообщили, что им удалось сорвать три попытки терактов в Париже и других городах во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР

Детали: По словам руководителя национальной антитеррористической прокуратуры Франции Оливье Кристена, злоумышленники, среди прочего, планировали атаковать "израильские учреждения или представителей Израиля в Париже" во время Олимпиады.

Реклама:

Он уточнил, что израильская команда спортсменов "не была конкретной мишенью" этих потенциальных терактов, но не предоставил других подробностей.

Всего по подозрению в причастности к трем попыткам терактов во время Игр во Франции арестовали пять человек, среди них – несовершеннолетний. Им предъявлены различные обвинения, связанные с терроризмом, пока они остаются в следственном изоляторе, добавил Кристен.

Прокурор отметил, что задержанные злоумышленники руководствовались в своих действиях прежде всего джихадистскими мотивами.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Франция находилась в состоянии повышенной готовности к Олимпийским и Паралимпийским играм, которые завершились в начале сентября. Во время подготовки к Играм министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен неоднократно предупреждал об угрозах со стороны террористов и экстремистов.

Франция также усилила оборону воздушного пространства во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр, развернув военные самолеты, ударные вертолеты, самолеты наблюдения, военные и полицейские дроны для патрулирования неба над Парижем и портовым городом Марселем, где проходили парусные и футбольные соревнования.

Читайте также: Олимпиада под угрозой терактов: как Франция защищает соревнования от исламистов и агентов РФ