Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Волині викрили наркосиндикат і вилучили наркотиків на понад 6 мільйонів – поліція

Валентина РоманенкоСереда, 11 вересня 2024, 18:59
На Волині викрили наркосиндикат і вилучили наркотиків на понад 6 мільйонів – поліція
фото НПУ

Поліція Волині повідомила про ліквідацію міжрегіонального наркосиндикату з вилученням більше 11 кілограмів наркотиків на суму понад 6 мільйонів гривень.

Джерело: Нацполіція, Волинська обласна прокуратура

Дослівно НПУ: "Заключний етап ліквідації наркосиндикату з міжрегіональними зв’язками провели 9 вересня, затримавши в Івано-Франківську 26-річну організаторку. У неї виявили та вилучили три кілограми особливо небезпечної психотропної речовини Альфа "PVP" та амфетамін на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Ще понад півтора кілограми наркотиків вилучили наступного дня на Волині: фігуранти підготували їх для подальшого продажу".

Реклама:
 
 

Деталі: За даними слідства, підозрювана разом зі спільниками налагодила розгалужену мережу збуту у західних областях України, у тому числі на Волині, психотропів через Телеграм-канал, реалізуючи наркотики у вигляді "закладок".

 

Клієнти мали можливість обирати кількість товару та спосіб його отримання. Оплату здійснювали на банківські картки, після чого отримували інформацію, як і де забрати покупку.

Поліція зазначає, що оперативники розпочали документування схеми на початку року.

ВІДЕО ДНЯ

Упродовж квітня-липня сімох учасників угруповання затримали. Троє з них – лучани віком 22, 24 та 26 років. Інші троє – з Львівщини, їм 26, 17 та 16 років. Таким чином, до незаконного промислу зловмисники залучили навіть неповнолітніх осіб.

Ще одну співучасницю затримали в червні – 19-річна дівчина працювала закладчицею.

Організаторку затримали у місті Івано-Франківську 9 вересня з пакетами з PVP вагою 1,25 кг та пакетиками з амфетаміном. 

У поліції повідомляють, що "за час діяльності злочинного наркокартелю було вилучено більше 11 кілограмів наркотиків на суму понад 6 мільйонів гривень за цінами "чорного" ринку".

Всім фігурантам уже оголошені підозри та обрані запобіжні заходи, додають поліцейські.

наркотикиВолинська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
наркотики
Вилучили наркотиків на 600 млн – поліція розповіла про масштабну операцію з польськими колегами
В Одесі викрили організацію, яка збувала наркотики майже у всіх регіонах України
Смерть актора Меттью Перрі: п’ятьом особам висунули обвинувачення
Останні новини
17:11
У ЛУН порахували, за скільки часу можна продати квартиру в Києві, Одесі та Львові
17:04
Прокуратура: 17 вересня росіяни вдарили балістикою по підприємству в Сумах, поранено чоловіка
17:04
У Польщі здивувались через претензії Зеленського про недостатню підтримку – ЗМІ
16:50
У волоссі, крові та грудному молоці: дослідники знайшли хімікати з обгорток продуктів у тілі людини
16:47
Рада схвалила перезавантаження митниці
16:39
Далеко від вимог Держспецзв’язку: "Київстар" збільшить час автономної роботи до 6 годин
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: