На Волині викрили наркосиндикат і вилучили наркотиків на понад 6 мільйонів – поліція

Поліція Волині повідомила про ліквідацію міжрегіонального наркосиндикату з вилученням більше 11 кілограмів наркотиків на суму понад 6 мільйонів гривень.

Джерело: Нацполіція, Волинська обласна прокуратура

Дослівно НПУ: "Заключний етап ліквідації наркосиндикату з міжрегіональними зв’язками провели 9 вересня, затримавши в Івано-Франківську 26-річну організаторку. У неї виявили та вилучили три кілограми особливо небезпечної психотропної речовини Альфа "PVP" та амфетамін на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Ще понад півтора кілограми наркотиків вилучили наступного дня на Волині: фігуранти підготували їх для подальшого продажу".

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Деталі: За даними слідства, підозрювана разом зі спільниками налагодила розгалужену мережу збуту у західних областях України, у тому числі на Волині, психотропів через Телеграм-канал, реалізуючи наркотики у вигляді "закладок".

Клієнти мали можливість обирати кількість товару та спосіб його отримання. Оплату здійснювали на банківські картки, після чого отримували інформацію, як і де забрати покупку.

Поліція зазначає, що оперативники розпочали документування схеми на початку року.

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Упродовж квітня-липня сімох учасників угруповання затримали. Троє з них – лучани віком 22, 24 та 26 років. Інші троє – з Львівщини, їм 26, 17 та 16 років. Таким чином, до незаконного промислу зловмисники залучили навіть неповнолітніх осіб.

Ще одну співучасницю затримали в червні – 19-річна дівчина працювала закладчицею.

Організаторку затримали у місті Івано-Франківську 9 вересня з пакетами з PVP вагою 1,25 кг та пакетиками з амфетаміном.

У поліції повідомляють, що "за час діяльності злочинного наркокартелю було вилучено більше 11 кілограмів наркотиків на суму понад 6 мільйонів гривень за цінами "чорного" ринку".

Всім фігурантам уже оголошені підозри та обрані запобіжні заходи, додають поліцейські.