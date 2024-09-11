На Волыни разоблачили наркосиндикат и изъяли наркотиков на более чем 6 млн – полиция

Полиция Волыни сообщила о ликвидации межрегионального наркосиндиката с изъятием более 11 килограммов наркотиков на сумму более 6 миллионов гривен.

Источник: Нацполиция, Волынская областная прокуратура

Дословно НПУ: "Заключительный этап ликвидации наркосиндиката с межрегиональными связями провели 9 сентября, задержав в Ивано-Франковске 26-летнюю организаторшу. У нее обнаружили и изъяли три килограмма особо опасного психотропного вещества Альфа "PVP" и амфетамин на общую сумму более 2 миллионов гривен. Еще более полутора килограммов наркотиков изъяли на следующий день на Волыни: фигуранты подготовили их для дальнейшей продажи".

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Детали: По данным следствия, подозреваемая вместе с сообщниками наладила разветвленную сеть сбыта в западных областях Украины, в том числе на Волыни, психотропов через Телеграмм-канал, реализуя наркотики в виде "закладок".

Клиенты имели возможность выбирать количество товара и способ его получения. Оплату осуществляли на банковские карты, после чего получали информацию, как и где забрать покупку.

Полиция отмечает, что оперативники начали документирование схемы в начале года.

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В течение апреля-июля семерых участников группировки задержали. Трое из них - лучане в возрасте 22, 24 и 26 лет. Другие трое - со Львовщины, им 26, 17 и 16 лет. Таким образом, к незаконному промыслу злоумышленники привлекли даже несовершеннолетних лиц.

Еще одну соучастницу задержали в июне - 19-летняя девушка работала закладчицей.

Организатор была задержана в Ивано-Франковске 9 сентября с пакетами с PVP весом 1,25 кг и пакетиками с амфетамином.

В полиции сообщают, что "за время деятельности преступного наркокартеля было изъято более 11 килограммов наркотиков на сумму более 6 миллионов гривен по ценам „черного" рынка".

Всем фигурантам уже объявлены подозрения и избраны меры пресечения, добавляют полицейские.