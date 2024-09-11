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Байден та Стармер зустрінуться у Вашингтоні у п'ятницю – держсекретар США

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоСереда, 11 вересня 2024, 19:57
Байден та Стармер зустрінуться у Вашингтоні у п'ятницю – держсекретар США
Стармер і Байден. фото Getty Images

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть зустріч у Вашингтоні 13 вересня.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ, передає "Європейська правда".

Виправлено о 20:21. У попередній версії новини було некоректно анонсовано зустріч Зеленського та Байдена. Перепрошуємо за помилку.

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Блінкен анонсував зустріч двох посадовців.

"За два дні буде зустріч наших керівників у Вашингтоні", – заявив він.

Держсекретар США акцентував, що він приїхав в Україну для того, щоб з'ясувати, яка ще необхідна допомога. Зокрема щодо питання оборони територій найближчим часом.

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