Байден та Стармер зустрінуться у Вашингтоні у п'ятницю – держсекретар США
Середа, 11 вересня 2024, 19:57
Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть зустріч у Вашингтоні 13 вересня.
Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ, передає "Європейська правда".
Виправлено о 20:21. У попередній версії новини було некоректно анонсовано зустріч Зеленського та Байдена. Перепрошуємо за помилку.
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Блінкен анонсував зустріч двох посадовців.
"За два дні буде зустріч наших керівників у Вашингтоні", – заявив він.
Держсекретар США акцентував, що він приїхав в Україну для того, щоб з'ясувати, яка ще необхідна допомога. Зокрема щодо питання оборони територій найближчим часом.
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