Байден и Стармер встретятся в Вашингтоне в пятницу – госсекретарь США
Среда, 11 сентября 2024, 19:57
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут встречу в Вашингтоне 13 сентября.
Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев, передает "Европейская правда".
Исправлено в 20:21. В предыдущей версии новости было некорректно анонсировано встречу Зеленского и Байдена. Приносим извинения за ошибку.
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Блинкен анонсировал встречу двух должностных лиц.
"Через два дня будет встреча наших руководителей в Вашингтоне", - заявил он.
Госсекретарь США акцентировал, что он приехал в Украину для того, чтобы выяснить, какая еще необходима помощь. В частности по вопросу обороны территорий в ближайшее время.