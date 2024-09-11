Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден и Стармер встретятся в Вашингтоне в пятницу – госсекретарь США

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоСреда, 11 сентября 2024, 19:57
Байден и Стармер встретятся в Вашингтоне в пятницу – госсекретарь США
Стармер и Байден. фото Getty Images

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут встречу в Вашингтоне 13 сентября.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев, передает "Европейская правда".

Исправлено в 20:21. В предыдущей версии новости было некорректно анонсировано встречу Зеленского и Байдена. Приносим извинения за ошибку.

Реклама:

Блинкен анонсировал встречу двух должностных лиц.

"Через два дня будет встреча наших руководителей в Вашингтоне", - заявил он.

Госсекретарь США акцентировал, что он приехал в Украину для того, чтобы выяснить, какая еще необходима помощь. В частности по вопросу обороны территорий в ближайшее время.

БайденВеликобританияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Рада одобрила перезагрузку таможни

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Все новости...
Байден
Байден сказал, что над разрешением Украине бить дальнобойным оружием по РФ работают
Блинкен: Президент США не исключает, что Украина может запустить ракеты вглубь территории РФ
Байден обсудит с премьером Британии разрешение Украине на удары по РФ дальнобойным оружием
Последние новости
17:23
биатлонБез Джимы, но с Семеренко и Пидручным: известно, кто выступит на летнем чемпионате Украины
17:17
Нардепы говорят, что мобилизацию некоторых мужчин в возрасте до 25 лет могут приостановить: что известно
17:11
В ЛУН посчитали, за сколько времени можно продать квартиру в Киеве, Одессе и Львове
17:04
Прокуратура: 17 сентября россияне ударили баллистикой по предприятию в Сумах, ранен мужчина
17:04
В Польше удивились из-за претензий Зеленского о недостаточной поддержке – СМИ
16:50
В волосах, крови и грудном молоке: исследователи нашли химикаты из оберток продуктов в теле человека
16:47
Рада одобрила перезагрузку таможни
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:38
После стабилизации на Харьковщине командующего Драпатого перевели в Донецкую область
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
Все новости...
Реклама:
Реклама: