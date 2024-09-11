Байден и Стармер встретятся в Вашингтоне в пятницу – госсекретарь США

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут встречу в Вашингтоне 13 сентября.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев, передает "Европейская правда".

Исправлено в 20:21. В предыдущей версии новости было некорректно анонсировано встречу Зеленского и Байдена. Приносим извинения за ошибку.

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Блинкен анонсировал встречу двух должностных лиц.

"Через два дня будет встреча наших руководителей в Вашингтоне", - заявил он.

Госсекретарь США акцентировал, что он приехал в Украину для того, чтобы выяснить, какая еще необходима помощь. В частности по вопросу обороны территорий в ближайшее время.