Поліція зафіксувала вже понад 200 підпалів авто військових, більше 50 – "на руках" завербованих дітей
Середа, 11 вересня 2024, 20:44
Національна поліція зафіксувала вже понад 200 фактів підпалів автомобілів українських військовослужбовців, близько чверті з них скоїли неповнолітні.
Джерело: голова Нацполіції Іван Вигівський під час міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти", цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "(Підпали автомобілів військовослужбовців) – це конкретно акція ФСБ РФ. Вони вербують нашу молодь і, на жаль, ми маємо понад 200 фактів. І більш як 50 фактів вчинили саме діти, не розуміючи наслідків і відповідальності".
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Деталі: Вигівський зазначив, що поліція проводить роботу серед неповнолітніх, роз'яснюючи їм, зокрема, наслідки таких дій.