Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция зафиксировала уже более 200 поджогов авто военных, более 50 – "на руках" завербованных детей

Валентина РоманенкоСреда, 11 сентября 2024, 20:44
Полиция зафиксировала уже более 200 поджогов авто военных, более 50 – на руках завербованных детей
сожженное авто 3-й штурмовой бригады. фото из Facebook

Национальная полиция зафиксировала уже более 200 фактов поджогов автомобилей украинских военнослужащих, около четверти из них совершили несовершеннолетние.

Источник: глава Нацполиции Иван Выговский во время международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за нападения на гражданские объекты", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "(Поджоги автомобилей военных) - это конкретно акция ФСБ РФ. Они вербуют нашу молодежь и, к сожалению, мы имеем более 200 фактов. И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности".

Реклама:

Детали: Выговский отметил, что полиция проводит работу среди несовершеннолетних, разъясняя им, в частности, последствия таких действий.

диверсантыполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нардепы говорят, что мобилизацию некоторых мужчин в возрасте до 25 лет могут приостановить: что известно

Рада одобрила перезагрузку таможни

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Все новости...
диверсанты
В Славянске поймали трех поджигателей, которые "охотились" за машинами ВСУ
"Атеш": В России и Беларуси распространяется саботаж на заводах ОПК
Жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы: СБУ и полиция задержали 6 несовершеннолетних диверсантов
Последние новости
17:23
биатлонБез Джимы, но с Семеренко и Пидручным: известно, кто выступит на летнем чемпионате Украины
17:17
Нардепы говорят, что мобилизацию некоторых мужчин в возрасте до 25 лет могут приостановить: что известно
17:11
В ЛУН посчитали, за сколько времени можно продать квартиру в Киеве, Одессе и Львове
17:04
Прокуратура: 17 сентября россияне ударили баллистикой по предприятию в Сумах, ранен мужчина
17:04
В Польше удивились из-за претензий Зеленского о недостаточной поддержке – СМИ
16:50
В волосах, крови и грудном молоке: исследователи нашли химикаты из оберток продуктов в теле человека
16:47
Рада одобрила перезагрузку таможни
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:38
После стабилизации на Харьковщине командующего Драпатого перевели в Донецкую область
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
Все новости...
Реклама:
Реклама: