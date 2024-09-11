Полиция зафиксировала уже более 200 поджогов авто военных, более 50 – "на руках" завербованных детей

Национальная полиция зафиксировала уже более 200 фактов поджогов автомобилей украинских военнослужащих, около четверти из них совершили несовершеннолетние.

Источник: глава Нацполиции Иван Выговский во время международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за нападения на гражданские объекты", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "(Поджоги автомобилей военных) - это конкретно акция ФСБ РФ. Они вербуют нашу молодежь и, к сожалению, мы имеем более 200 фактов. И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности".

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Детали: Выговский отметил, что полиция проводит работу среди несовершеннолетних, разъясняя им, в частности, последствия таких действий.