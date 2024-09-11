У Міноборони Литви вважають, що сили НАТО мають збивати російські дрони в регіоні

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії після того, як у Латвії нещодавно упав російський військовий дрон.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Кащюнаса на телеканалі LRT

Деталі: За словами глави Міноборони Литви, місія Альянсу "повинна не лише патрулювати, а й, за необхідності, якщо дозволяє час, скоротити ланцюжок ухвалення рішень на рівні НАТО, щоб вони могли негайно злітати і знищувати безпілотники".

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Кащюнас вважає, що в разі виявлення загрози порушення безпілотником повітряного простору НАТО, інформація про це має швидко передаватись до штаб-квартири Альянсу.

"Штаб-квартира НАТО оцінює ситуацію, чи є достатньо доказів того, що це саме ворожий безпілотник, а не якийсь інший загублений літак, і тоді ухвалюється швидке рішення про розгортання літаків повітряної поліції. Це певний алгоритм, і його потрібно прискорити", – зазначив литовський міністр.

Відповідаючи на запитання про реакцію Вільнюса у разі порушення повітряного простору країни безпілотником агресора, Кащюнас сказав, що це має бути колективне рішення НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 9 вересня військове керівництво Латвії офіційно підтвердило, що дроном, який залетів з Білорусі і впав на території країни, виявився "Шахед" з бойовою частиною.

Міністерство закордонних справ Латвії у зв’язку з інцидентом викликало тимчасового повіреного у справах Росії.