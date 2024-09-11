В Минобороны Литвы считают, что силы НАТО должны сбивать российские дроны в регионе

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии после того, как в Латвии недавно упал российский военный дрон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Кащюнаса на телеканале LRT

Детали: По словам главы Минобороны Литвы, миссия Альянса "должна не только патрулировать, но и, при необходимости, если позволяет время, сократить цепочку принятия решений на уровне НАТО, чтобы они могли немедленно взлетать и уничтожать беспилотники".

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Кащюнас считает, что в случае обнаружения угрозы нарушения беспилотником воздушного пространства НАТО, информация об этом должна быстро передаваться в штаб-квартиру Альянса.

"Штаб-квартира НАТО оценивает ситуацию, достаточно ли доказательств того, что это именно вражеский беспилотник, а не какой-то другой потерянный самолет, и тогда принимается быстрое решение о развертывании самолетов воздушной полиции. Это определенный алгоритм, и его нужно ускорить", – отметил литовский министр.

Отвечая на вопрос о реакции Вильнюса в случае нарушения воздушного пространства страны беспилотником агрессора, Кащюнас сказал, что это должно быть коллективное решение НАТО.

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Напомним, 9 сентября военное руководство Латвии официально подтвердило, что дроном, который залетел из Беларуси и упал на территории страны, оказался "Шахед" с боевой частью.

Министерство иностранных дел Латвии в связи с инцидентом вызвало временного поверенного в делах России.