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Генштаб: На фронті за добу відбулось 93 зіткнення, 23 з них триває

Тетяна ОлійникСереда, 11 вересня 2024, 23:04
Генштаб: На фронті за добу відбулось 93 зіткнення, 23 з них триває
Фото - Генштаб ЗСУ

За добу 11 вересня на фронті відбулось 93 зіткнення, найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 11 вересня

Дослівно: "Із початку доби відбулося 93 бойових зіткнення, 23 з яких наразі тривають. Окупанти завдали п’ять ракетних ударів та 49 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБів, 625 ударів дронами-камікадзе та здійснили 3671 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили три атаки поблизу Гатища, Липців та Тихого.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 16 атак противника.

Десять разів ворог атакував на Лиманському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники успішно відбили один штурм ворога в районі Виїмки.

За підтримки авіації ворог п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 22 бойових зіткнення.

На Времівському напрямку на даний час окупанти здійснили вісім атак в напрямку Вугледара.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Генштабвійнабойові дії
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