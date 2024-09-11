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Генштаб: На фронте за сутки произошло 93 столкновения, 23 из них продолжаются

Татьяна ОлейникСреда, 11 сентября 2024, 23:04
Генштаб: На фронте за сутки произошло 93 столкновения, 23 из них продолжаются
Фото - Генштаб ВСУ

За сутки 11 сентября на фронте произошло 93 столкновения, горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 11 сентября

Дословно: "С начала суток произошло 93 боевых столкновения, 23 из которых сейчас продолжаются. Оккупанты нанесли пять ракетных ударов и 49 авиационных ударов с применением 59 КАБов, 625 ударов дронами-камикадзе и осуществили 3671 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили три атаки вблизи Гатища, Липцев и Тихого.

На Купянском направлении Силы обороны отражали 16 атак противника.

Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении.

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На Северском направлении в течение дня наши защитники успешно отбили один штурм врага в районе Выемки.

При поддержке авиации враг пять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 22 боевых столкновения.

На Времовском направлении в настоящее время оккупанты совершили восемь атак в направлении Угледара.

На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

Генштабвойнабоевые действия
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