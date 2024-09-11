Генштаб: На фронте за сутки произошло 93 столкновения, 23 из них продолжаются
За сутки 11 сентября на фронте произошло 93 столкновения, горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 11 сентября
Дословно: "С начала суток произошло 93 боевых столкновения, 23 из которых сейчас продолжаются. Оккупанты нанесли пять ракетных ударов и 49 авиационных ударов с применением 59 КАБов, 625 ударов дронами-камикадзе и осуществили 3671 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".
Детали: На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили три атаки вблизи Гатища, Липцев и Тихого.
На Купянском направлении Силы обороны отражали 16 атак противника.
Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении.
На Северском направлении в течение дня наши защитники успешно отбили один штурм врага в районе Выемки.
При поддержке авиации враг пять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении.
На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 22 боевых столкновения.
На Времовском направлении в настоящее время оккупанты совершили восемь атак в направлении Угледара.
На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника.
На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.