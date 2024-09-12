У низці областей повітряна тривога через ворожі "Шахеди"

Увечері 11 вересня російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників на територію України, вночі повітряну тривогу оголошували в Києві.

Джерело: Повітряні сили, КМВА, карта повітряних тривог

Деталі: О 21:45 повідомили про групу "Шахедів" на межі Харківської та Сумської областей курсом на Полтавщину.

Реклама:

О 22:17 з'явилось ще кілька груп "Шахедів" на Сумщині курсом на південний захід, група "Шахедів" на межі Харківської та Сумської областей курсом на Полтавщину та група "Шахедів" на Полтавщині курсом на Кременчук.

О 22:24 повідомили про ракету на Чернігівщині курсом на Київщину.

О 22:39 з'явилась інформація, що група "Шахедів" продовжує рух вздовж кордону Полтавської та Харківської областей курсом на Дніпро, група "Шахедів" продовжує рух на Сумщині курсом на Чернігівщину та групу "Шахедів" на Донеччині продовжує рух на кордоні з Дніпропетровською областю курсом на північний-захід.

ВІДЕО ДНЯ

О 22:59 повідомили про ракету на Чернігівщині курсом на Ніжин.

О 23:51 стало відомо про групи "Шахедів":

на Сумщині курсом на Суми;

на Полтавщині курсом на Полтаву;

на Дніпропетровщині курсом на захід та північний-захід;

на Херсонщині та Миколаївщині курсом на північний-захід;

на Кіровоградщині курсом на захід.

Оновлено: О 00:26 Повітряні сили повідомили про рух російських БпЛА Україною.

Дослівно: "Група "Шахедів" на Сумщині, курс південно-західний!

Група "Шахедів" на Полтавщині, курс на захід!

Група "Шахедів" на Дніпропетровщині! Курс західний!

Група "Шахедів" на Кіровоградщині! Курс на захід!

Група "Шахедів" на Миколаївщині! Курс північно-західний!

Група "Шахедів" на Херсонщині! Курс західний!"

1:10: "Група "Шахедів" продовжує рух:

з Харківщини курсом на південний захід!

з Полтавщини курсом на північний-захід!

з Дніпропетровщини на захід та північний-захід!

з Херсонщинина на північний-захід!

з Миколаївщини та Кіровоградщини на північний-захід!

з Черкащини на північний-захід!

з Київщини на південь!"

2:03: "Шахеди" продовжують рух:

на Чернігівщині у північно-західному напрямку!

На Сумщині у східному напрямку!

На Харківщині курсом на Полтавщину!

Полтавщина: курсом на північ та захід!

На Дніпропетровщині на північ!

На Миколаївщині на північний-захід!

На Черкащині на захід та північ!

На Київщині на захід та північ!

На Вінниччині курсом на захід!

На Хмельниччині курсом на південь!"

Деталі: О 2:30 через загрозу російських "Шахедів" тривогу оголосили у столиці.

Дослівно ПС о 2:57: ""Шахеди" продовжують рух:

Сумщина – в напрямку Бєлгорода.

Дніпропетровщина – курсом на Кіровоградщину!

Полтавщина – в напрямку Черкаської області та Дніпропетровської!

Чернігівська область – в напрямку Полтавської та Київської областей!

Житомирська область – в напрямку Хмельницької!

Вінницька область – в напрямку Хмельницької та Житомирської областей!

Хмельницька область – курсом на північ на межі з Тернопільською областю!"

3:09: "Старокостянтинів – в укриття!"

3:11: "Київ – "Шахед" з північного сходу столиці! Пройдіть в укриття!"

3:43: ""Шахед" курсом на Ніжин!"

Деталі: О 3:55 у Києві оголосили відбій тривоги.

Дослівно ПС о 4:28: ""Шахеди" продовжують рух:

На Полтавщині в північному та західному напрямках!

На Черкащині рухаються на північ!

На Кіровоградщині рухаються на захід!

На Вінничині рухаються на захід!"

5:05: ""Шахеди продовжують рух:

на Київщині курсом на Київ та Білу Церкву!

На Полтавщині курсом на Черкащину!

На Вінниччині курсом на Хмельниччину!"

5:35: "БпЛА продовжують рух:

на Чернігівщині на північ курсом на Чернігів!

На Київщині курсом на Київ з південного-заходу та південного-сходу!

Західніше Кременчука курсом на захід!"

6:28: ""Шахеди продовжують рух:

на Чернігівщині курсом на Полтавщину!

На Київщині напрямком на Черкащину!

На Хмельниччині курсом на Хмельницький!"