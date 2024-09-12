В ряде областей воздушная тревога из-за вражеских "Шахедов"

Вечером 11 сентября российские войска запустили несколько групп ударных беспилотников на территорию Украины, ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве.

Источник: Воздушные силы, КГВА, карта воздушных тревог

Детали: В 21:45 сообщили о группе "Шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину.

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В 22:17 появилось еще несколько групп "Шахедов" на Сумщине курсом на юго-запад, группа "Шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину и группа "Шахедов" на Полтавщине курсом на Кременчуг.

В 22:24 сообщили о ракете на Черниговщине курсом на Киевщину.

В 22:39 появилась информация, что группа "Шахедов" продолжает движение вдоль границы Полтавской и Харьковской областей курсом на Днепр, группа "Шахедов" продолжает движение на Сумщине курсом на Черниговщину и группу "Шахедов" в Донецкой области продолжает движение на границе с Днепропетровской областью курсом на северо-запад.

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В 22:59 сообщили о ракете на Черниговщине курсом на Нежин.

В 23:51 стало известно о группе "Шахедов":

на Сумщине курсом на Сумы;

на Полтавщине курсом на Полтаву;

на Днепропетровщине курсом на запад и северо-запад;

на Херсонщине и Николаевщине курсом на северо-запад;

на Кировоградщине курсом на запад.

Обновлено: В 00:26 Воздушные силы сообщили о движении российских БПЛА по Украине.

Дословно: "Группа „Шахедов" на Сумщине, курс юго-западный!

Группа "Шахедов" на Полтавщине, курс на запад!

Группа "Шахедов" на Днепропетровщине! Курс западный!

Группа "Шахедов" на Кировоградщине! Курс на запад!

Группа "Шахедов" на Николаевщине! Курс северо-западный!

Группа "Шахедов" на Херсонщине! Курс на запад!"

1:10: "Группа "Шахедов" продолжает движение

из Харьковской области курсом на юго-запад!

с Полтавщины курсом на северо-запад!

с Днепропетровщины на запад и северо-запад!

с Херсонщины на северо-запад!

с Николаевщины и Кировоградщины на северо-запад!

с Черкасской области на северо-запад!

с Киевщины на юг!"

2:03: "Шахеды" продолжают движение

на Черниговщине в северо-западном направлении!

На Сумщине в восточном направлении!

На Харьковщине курсом на Полтавщину!

Полтавщина: курсом на север и запад!

На Днепропетровщине на север!

На Николаевщине на северо-запад!

В Черкасской области на запад и север!

На Киевщине на запад и север!

В Винницкой области курсом на запад!

В Хмельницкой области курсом на юг!"

Детали: В 2:30 из-за угрозы российских "Шахедов" тревогу объявили в столице.

Дословно ВС в 2:57: ""Шахеды" продолжают движение:

Сумщина - в направлении Белгорода.

Днепропетровщина - курсом на Кировоградщину!

Полтавщина - в направлении Черкасской области и Днепропетровской!

Черниговская область - в направлении Полтавской и Киевской областей!

Житомирская область - в направлении Хмельницкой!

Винницкая область - в направлении Хмельницкой и Житомирской областей!

Хмельницкая область - курсом на север на границе с Тернопольской областью!"

3:09: "Староконстантинов - в укрытие!"

3:11: "Киев - "Шахед" с северо-востока столицы! Пройдите в укрытие!"

3:43: ""Шахед" курсом на Нежин!"

Детали: В 3:55 в Киеве объявили отбой тревоги.

Дословно ВС в 4:28: ""Шахеды" продолжают движение:

На Полтавщине в северном и западном направлениях!

В Черкасской области движутся на север!

На Кировоградщине движутся на запад!

В Винницкой области движутся на запад!"

5:05: ""Шахеды продолжают движение:

на Киевщине курсом на Киев и Белую Церковь!

На Полтавщине курсом на Черкасскую область!

В Винницкой области курсом на Хмельницкую область!"

5:35: "БпЛА продолжают движение:

на Черниговщине на север курсом на Чернигов!

На Киевщине курсом на Киев с юго-запада и юго-востока!

Западнее Кременчуга курсом на запад!"

6:28: ""Шахеды продолжают движение:

на Черниговщине курсом на Полтавщину!

На Киевщине направлением на Черкасскую область!

В Хмельницкой области курсом на Хмельницкий!"