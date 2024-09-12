В ряде областей воздушная тревога из-за вражеских "Шахедов"
Вечером 11 сентября российские войска запустили несколько групп ударных беспилотников на территорию Украины, ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве.
Источник: Воздушные силы, КГВА, карта воздушных тревог
Детали: В 21:45 сообщили о группе "Шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину.
В 22:17 появилось еще несколько групп "Шахедов" на Сумщине курсом на юго-запад, группа "Шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину и группа "Шахедов" на Полтавщине курсом на Кременчуг.
В 22:24 сообщили о ракете на Черниговщине курсом на Киевщину.
В 22:39 появилась информация, что группа "Шахедов" продолжает движение вдоль границы Полтавской и Харьковской областей курсом на Днепр, группа "Шахедов" продолжает движение на Сумщине курсом на Черниговщину и группу "Шахедов" в Донецкой области продолжает движение на границе с Днепропетровской областью курсом на северо-запад.
В 22:59 сообщили о ракете на Черниговщине курсом на Нежин.
В 23:51 стало известно о группе "Шахедов":
- на Сумщине курсом на Сумы;
- на Полтавщине курсом на Полтаву;
- на Днепропетровщине курсом на запад и северо-запад;
- на Херсонщине и Николаевщине курсом на северо-запад;
- на Кировоградщине курсом на запад.
Обновлено: В 00:26 Воздушные силы сообщили о движении российских БПЛА по Украине.
Дословно: "Группа „Шахедов" на Сумщине, курс юго-западный!
Группа "Шахедов" на Полтавщине, курс на запад!
Группа "Шахедов" на Днепропетровщине! Курс западный!
Группа "Шахедов" на Кировоградщине! Курс на запад!
Группа "Шахедов" на Николаевщине! Курс северо-западный!
Группа "Шахедов" на Херсонщине! Курс на запад!"
1:10: "Группа "Шахедов" продолжает движение
из Харьковской области курсом на юго-запад!
с Полтавщины курсом на северо-запад!
с Днепропетровщины на запад и северо-запад!
с Херсонщины на северо-запад!
с Николаевщины и Кировоградщины на северо-запад!
с Черкасской области на северо-запад!
с Киевщины на юг!"
2:03: "Шахеды" продолжают движение
на Черниговщине в северо-западном направлении!
На Сумщине в восточном направлении!
На Харьковщине курсом на Полтавщину!
Полтавщина: курсом на север и запад!
На Днепропетровщине на север!
На Николаевщине на северо-запад!
В Черкасской области на запад и север!
На Киевщине на запад и север!
В Винницкой области курсом на запад!
В Хмельницкой области курсом на юг!"
Детали: В 2:30 из-за угрозы российских "Шахедов" тревогу объявили в столице.
Дословно ВС в 2:57: ""Шахеды" продолжают движение:
Сумщина - в направлении Белгорода.
Днепропетровщина - курсом на Кировоградщину!
Полтавщина - в направлении Черкасской области и Днепропетровской!
Черниговская область - в направлении Полтавской и Киевской областей!
Житомирская область - в направлении Хмельницкой!
Винницкая область - в направлении Хмельницкой и Житомирской областей!
Хмельницкая область - курсом на север на границе с Тернопольской областью!"
3:09: "Староконстантинов - в укрытие!"
3:11: "Киев - "Шахед" с северо-востока столицы! Пройдите в укрытие!"
3:43: ""Шахед" курсом на Нежин!"
Детали: В 3:55 в Киеве объявили отбой тревоги.
Дословно ВС в 4:28: ""Шахеды" продолжают движение:
На Полтавщине в северном и западном направлениях!
В Черкасской области движутся на север!
На Кировоградщине движутся на запад!
В Винницкой области движутся на запад!"
5:05: ""Шахеды продолжают движение:
на Киевщине курсом на Киев и Белую Церковь!
На Полтавщине курсом на Черкасскую область!
В Винницкой области курсом на Хмельницкую область!"
5:35: "БпЛА продолжают движение:
на Черниговщине на север курсом на Чернигов!
На Киевщине курсом на Киев с юго-запада и юго-востока!
Западнее Кременчуга курсом на запад!"
6:28: ""Шахеды продолжают движение:
на Черниговщине курсом на Полтавщину!
На Киевщине направлением на Черкасскую область!
В Хмельницкой области курсом на Хмельницкий!"