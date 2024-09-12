У центрі Києва тимчасово обмежать дорожній рух
Четвер, 12 вересня 2024, 04:20
У четвер, 12 вересня, у центрі Києва обмежать дорожній рух.
Джерело: УДО
Дослівно: "12 вересня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.
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Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом".
Нагадаємо: У Києві 11 вересня діяли тимчасові обмеження дорожнього руху, які запроваджені здебільшого в центрі міста.