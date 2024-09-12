В центре Киева временно ограничат дорожное движение
Четверг, 12 сентября 2024, 04:20
В четверг, 12 сентября, в центре Киева ограничат дорожное движение.
Источник: УГО
Дословно: "12 сентября в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.
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Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу".
Напомним: В Киеве 11 сентября действовали временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центре города.