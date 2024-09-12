Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В центре Киева временно ограничат дорожное движение

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 сентября 2024, 04:20
В центре Киева временно ограничат дорожное движение
Киев, иллюстративное фото Depositphotos

В четверг, 12 сентября, в центре Киева ограничат дорожное движение.

Источник: УГО

Дословно: "12 сентября в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

Реклама:

Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу".

Напомним: В Киеве 11 сентября действовали временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центре города.

Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство Польши объявило чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений: прорвало еще одну дамбу

фотоКинофестиваль в Торонто все же покажет пропагандистский фильм о "хороших оккупантах"

Путин увеличил численность своей армии до 1,5 миллиона военных

В Кремле отреагировали на приглашение Украиной МККК и ООН в Курскую область 

Зеленский о вероятной попытке покушения на Трампа: Рад, что он не пострадал

ГБР завершило расследование госизмены Дубинского и К°

Все новости...
Киев
Полиция: Страйкбольную гранату на футбольную площадку в столице бросил 16-летний юноша
В Киеве попрощаются с сыном главного раввина Украины, который погиб на фронте
Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев
Последние новости
17:20
В Украине создали приложение "Рятивничок": он будет обучать детей правилам пожарной безопасности
17:14
Предприниматели смогут проголосовать за главные проблемы бизнеса на платформе "Пульс"
17:07
Наводнения в Европе: количество погибших возросло до 16
17:05
177 тысячам украинцев уже начислили 3 млн грн кэшбэка: когда начнутся выплаты
17:04
В Киевской области застройщик уничтожает старинное городище
17:02
После создания Совета по предпринимательству давление на бизнес возросло – владелец "Текстиль-Контакт"
16:59
ФутболВсе, что нужно знать о Лиге чемпионов 2024/25
16:53
Дания анонсировала поставку Украине второй партии своих истребителей F-16
16:43
"Метинвест" готов к возможной оккупации Покровска, но это ударит по экономике – гендиректор
16:20
Тысячи тропических растений из ботсада Гришка могут не пережить холода из-за отключения электроэнергии
Все новости...
Реклама:
Реклама: