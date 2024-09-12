ISW проаналізував контратаки росіян у Курській області

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що війська РФ мають намір перерізати український наступ у Курській області перед скоординованою операцією з витіснення Сил оборони.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російські війська почали контратаки вздовж західного краю українського наступу в Курській області і, за повідомленнями, захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево 10 і 11 вересня.

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Розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контрнаступів у Курській області 11 вересня незрозумілі, і на момент написання цього звіту ситуація залишається нестабільною. Наразі передчасно робити висновки про нові контратаки Росії, і ISW продовжуватиме стежити за розвитком ситуації".

Деталі: Геолокаційні дані, опубліковані 11 вересня, вказують на те, що російські війська відновили позиції на схід від Журавлів (на північний схід від Коренево).

Кілька російських джерел стверджували, що російські війська повністю захопили Снагость, але ISW не бачив візуального підтвердження цих тверджень.

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За повідомленнями, українські війська почали нові атаки проти російського контрнаступу на захід від Снагості і по всій українській ділянці фронту в Курській області.

Дослівно: "Наявні візуальні докази свідчать про те, що російські війська, які контратакують у Курській області, діють ротними підрозділами і, можливо, використовують елементи більш досвідчених у бойових діях підрозділів для проведення контратак".

"Російські війська можуть мати намір тимчасово перерізати український наступ у Курській області, перш ніж розпочати більш організовану і добре оснащену операцію з витіснення українських сил з російської території".

Деталі: Аналітики вказують на те, що наразі російські війська проводять контратаки вздовж західного краю українського виступу в Курській області, на ділянці, яка в основному складається з полів і невеликих населених пунктів.

Разом з тим, експерти припускають, що російські війська намагаються зайняти більш тактично вигідні позиції під час цих початкових контратак, перш ніж розпочати більш широку контрнаступальну операцію проти українських сил, що діють на північний схід від Кореневого і поблизу Суджі.

У звіті також повідомляють, що російські війська можуть мати намір перерізати український виступ і просунутися до кордону на південний схід від Снагоста, щоб ускладнити існуючі українські логістичні маршрути і позиції вогневої підтримки ближче до кордону, перш ніж почати більш масштабну контрнаступальну операцію.

Дослівно: "Було б передчасно оцінювати вплив двох днів російських контратак на місячне українське вторгнення в Курську область, особливо на тлі триваючих українських транскордонних атак, і ISW продовжить оцінювати вплив російських контратак найближчими днями".

Ключові висновки ISW за 11 вересня: