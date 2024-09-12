ISW проанализировал контратаки россиян в Курской области
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что войска РФ намерены перерезать украинское наступление в Курской области перед скоординированной операцией по вытеснению Сил обороны.
Источник: ISW
Дословно: "Российские войска начали контратаки вдоль западного края украинского наступления в Курской области и, по сообщениям, захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево 10 и 11 сентября.
Размер, масштаб и потенциальные перспективы российских контрнаступлений в Курской области 11 сентября неясны, и на момент написания этого отчета ситуация остается нестабильной. Сейчас преждевременно делать выводы о новых контратаках России, и ISW будет продолжать следить за развитием ситуации".
Детали: Геолокационные данные, опубликованные 11 сентября, указывают на то, что российские войска восстановили позиции к востоку от Журавлей (к северо-востоку от Коренево).
Несколько российских источников утверждали, что российские войска полностью захватили Снагость, но ISW не видел визуального подтверждения этих утверждений.
По сообщениям, украинские войска начали новые атаки против российского контрнаступления к западу от Снагости и по всему украинскому участку фронта в Курской области.
Дословно: "Имеющиеся визуальные доказательства свидетельствуют о том, что российские войска, которые контратакуют в Курской области, действуют ротными подразделениями и, возможно, используют элементы более опытных в боевых действиях подразделений для проведения контратак".
"Российские войска могут намереваться временно перерезать украинское наступление в Курской области, прежде чем начать более организованную и хорошо оснащенную операцию по вытеснению украинских сил с российской территории".
Детали: Аналитики указывают на то, что сейчас российские войска проводят контратаки вдоль западного края украинского выступления в Курской области, на участке, который в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов.
Вместе с тем, эксперты предполагают, что российские войска пытаются занять более тактически выгодные позиции во время этих начальных контратак, прежде чем начать более широкую контрнаступательную операцию против украинских сил, действующих к северо-востоку от Кореневого и вблизи Суджи.
В отчете также сообщается, что российские войска могут намереваться перерезать украинский выступ и продвинуться к границе к юго-востоку от Снагоста, чтобы усложнить существующие украинские логистические маршруты и позиции огневой поддержки ближе к границе, прежде чем начать более масштабную контрнаступательную операцию.
Дословно: "Было бы преждевременно оценивать влияние двух дней российских контратак на месячное украинское вторжение в Курскую область, особенно на фоне продолжающихся украинских трансграничных атак, и ISW продолжит оценивать влияние российских контратак в ближайшие дни".
Ключевые выводы ISW за 11 сентября:
- Российские войска начали контратаки вдоль западного края украинского наступления в Курской области и, по сообщениям, захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево 10 и 11 сентября.
- Имеющиеся визуальные свидетельства указывают на то, что российские войска, контратакующие в Курской области, действуют в составе ротных подразделений и, возможно, используют для проведения контратак элементы более опытных в боевых действиях подразделений.
- Российские войска могут намереваться временно перерезать украинскую линию фронта в Курской области, прежде чем начать более организованную и хорошо оснащенную операцию по вытеснению украинских сил с российской территории.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвит Ламми прибыли в Киев 11 сентября и подтвердили поддержку Украины, но не прояснили текущую политику Запада в отношении способности Украины наносить удары по военным объектам в России предоставленным оружием.
- Китай продолжает продвигать свой альтернативный мирный план по войне в Украине.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свою поддержку Украине 11 сентября.
- Недавно российские войска продвинулись на юго-восток от Купянска, вблизи Торецка и Покровска.
- Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил 11 сентября, что российские войска пополняют свои тактические, оперативные и стратегические резервы.
- Российские оккупационные власти незаконно провели региональные выборы в оккупированном Крыму с 6 по 8 сентября и, вероятно, сфабриковали повышенную явку избирателей, чтобы заявить о широкой поддержке населением незаконной оккупации Крыма Россией.