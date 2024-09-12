ISW проанализировал контратаки россиян в Курской области

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что войска РФ намерены перерезать украинское наступление в Курской области перед скоординированной операцией по вытеснению Сил обороны.

Источник: ISW

Дословно: "Российские войска начали контратаки вдоль западного края украинского наступления в Курской области и, по сообщениям, захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево 10 и 11 сентября.

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Размер, масштаб и потенциальные перспективы российских контрнаступлений в Курской области 11 сентября неясны, и на момент написания этого отчета ситуация остается нестабильной. Сейчас преждевременно делать выводы о новых контратаках России, и ISW будет продолжать следить за развитием ситуации".

Детали: Геолокационные данные, опубликованные 11 сентября, указывают на то, что российские войска восстановили позиции к востоку от Журавлей (к северо-востоку от Коренево).

Несколько российских источников утверждали, что российские войска полностью захватили Снагость, но ISW не видел визуального подтверждения этих утверждений.

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По сообщениям, украинские войска начали новые атаки против российского контрнаступления к западу от Снагости и по всему украинскому участку фронта в Курской области.

Дословно: "Имеющиеся визуальные доказательства свидетельствуют о том, что российские войска, которые контратакуют в Курской области, действуют ротными подразделениями и, возможно, используют элементы более опытных в боевых действиях подразделений для проведения контратак".

"Российские войска могут намереваться временно перерезать украинское наступление в Курской области, прежде чем начать более организованную и хорошо оснащенную операцию по вытеснению украинских сил с российской территории".

Детали: Аналитики указывают на то, что сейчас российские войска проводят контратаки вдоль западного края украинского выступления в Курской области, на участке, который в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов.

Вместе с тем, эксперты предполагают, что российские войска пытаются занять более тактически выгодные позиции во время этих начальных контратак, прежде чем начать более широкую контрнаступательную операцию против украинских сил, действующих к северо-востоку от Кореневого и вблизи Суджи.

В отчете также сообщается, что российские войска могут намереваться перерезать украинский выступ и продвинуться к границе к юго-востоку от Снагоста, чтобы усложнить существующие украинские логистические маршруты и позиции огневой поддержки ближе к границе, прежде чем начать более масштабную контрнаступательную операцию.

Дословно: "Было бы преждевременно оценивать влияние двух дней российских контратак на месячное украинское вторжение в Курскую область, особенно на фоне продолжающихся украинских трансграничных атак, и ISW продолжит оценивать влияние российских контратак в ближайшие дни".

Ключевые выводы ISW за 11 сентября: