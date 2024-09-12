У Києві прорвало мережу: під асфальт провалилось авто, рух обмежили
У Голосіївському районі Києва прорвало водопровідну магістраль діаметром 500 мм, у результаті чого під асфальт частково провалився автомобіль і стався витік води на дорогу. Рух транспорту на цій ділянці обмежили.
Джерело: КМДА у Telegram
Деталі: Подія сталася на розі вулиць Голосіївської та Горяної (раніше вулиця Олега Кошового – ред.).
Повідомляється, що наразі фахівці "Київводоканалу" частково локалізували витік, тиск води в Голосіївському районі уже відновили.
Дослівно КМВА: "На місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль. Наразі подальші роботи призупинені, адже поруч припарковані й інші авто. Для пошуку власників припаркованих автомобілів залучили працівників поліції".
У Києві прорвало мережу: під асфальт провалилось авто, рух вулицею обмежили. Відео з Telegram-каналу "Реальний Київ" pic.twitter.com/Lbp01ISdkm— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 12, 2024ВІДЕО ДНЯ
Також зазначається, що обмежили рух транспорту на двох (з чотирьох) смугах у напрямку проспекту Голосіївського.
За інформацією "Київводоканалу", тимчасово без водопостачання залишаються будинки за адресами: вул. Голосіївська 12, 14, 16.
Автоцистерна з питною водою стоятиме за адресою: вул. Голосіївська, 12.
"Наразі триває відкачування води для початку ремонтних робіт", – підсумували у КМВА.