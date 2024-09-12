У Києві прорвало мережу: під асфальт провалилось авто, рух обмежили

У Голосіївському районі Києва прорвало водопровідну магістраль діаметром 500 мм, у результаті чого під асфальт частково провалився автомобіль і стався витік води на дорогу. Рух транспорту на цій ділянці обмежили.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: Подія сталася на розі вулиць Голосіївської та Горяної (раніше вулиця Олега Кошового – ред.).

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Фото з Telegram-каналу "Реальний Київ"

Повідомляється, що наразі фахівці "Київводоканалу" частково локалізували витік, тиск води в Голосіївському районі уже відновили.

Дослівно КМВА: "На місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль. Наразі подальші роботи призупинені, адже поруч припарковані й інші авто. Для пошуку власників припаркованих автомобілів залучили працівників поліції".

У Києві прорвало мережу: під асфальт провалилось авто, рух вулицею обмежили. Відео з Telegram-каналу "Реальний Київ" pic.twitter.com/Lbp01ISdkm ВІДЕО ДНЯ September 12, 2024

Також зазначається, що обмежили рух транспорту на двох (з чотирьох) смугах у напрямку проспекту Голосіївського.

За інформацією "Київводоканалу", тимчасово без водопостачання залишаються будинки за адресами: вул. Голосіївська 12, 14, 16.



Автоцистерна з питною водою стоятиме за адресою: вул. Голосіївська, 12.



"Наразі триває відкачування води для початку ремонтних робіт", – підсумували у КМВА.