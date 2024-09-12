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У Києві прорвало мережу: під асфальт провалилось авто, рух обмежили

Ірина БалачукЧетвер, 12 вересня 2024, 09:01
У Києві прорвало мережу: під асфальт провалилось авто, рух обмежили
Приблизне місце аварії. Скриншот з google.maps

У Голосіївському районі Києва прорвало водопровідну магістраль діаметром 500 мм, у результаті чого під асфальт частково провалився автомобіль і стався витік води на дорогу. Рух транспорту на цій ділянці обмежили.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: Подія сталася на розі вулиць Голосіївської та Горяної (раніше вулиця Олега Кошового – ред.). 

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Фото з Telegram-каналу "Реальний Київ"

Повідомляється, що наразі фахівці "Київводоканалу" частково локалізували витік, тиск води в Голосіївському районі уже відновили. 

Дослівно КМВА: "На місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль. Наразі подальші роботи призупинені, адже поруч припарковані й інші авто. Для пошуку власників припаркованих автомобілів залучили працівників поліції".

Також зазначається, що обмежили рух транспорту на двох (з чотирьох) смугах у напрямку проспекту Голосіївського.

За інформацією "Київводоканалу", тимчасово без водопостачання залишаються будинки за адресами: вул. Голосіївська 12, 14, 16.

Автоцистерна з питною водою стоятиме за адресою: вул. Голосіївська, 12.
 
"Наразі триває відкачування води для початку ремонтних робіт", – підсумували у КМВА.

Київводатранспорт
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