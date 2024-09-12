Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве прорвало сеть: под асфальт провалилось авто, движение ограничили

Ирина БалачукЧетверг, 12 сентября 2024, 09:01
В Киеве прорвало сеть: под асфальт провалилось авто, движение ограничили
Приблизительное место аварии. Скриншот с google.maps

В Голосеевском районе Киева прорвало водопроводную магистраль диаметром 500 мм, в результате чего под асфальт частично провалился автомобиль и произошла утечка воды на дорогу. Движение транспорта на этом участке ограничили.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: ЧП произошло на углу улиц Голосеевской и Горяной (ранее улица Олега Кошевого – ред.). 

Реклама:
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "РЕАЛЬНЫЙ КИЕВ"

Сообщается, что сейчас специалисты "Киевводоканала" частично локализовали утечку, давление воды в Голосеевском районе уже восстановили.

Дословно КГВА: "На месте повреждения под асфальт частично провалился автомобиль. Сейчас дальнейшие работы приостановлены, поскольку рядом припаркованы и другие авто. Для поиска владельцев припаркованных автомобилей привлекли сотрудников полиции".

Детали: Также отмечается, что ограничили движение транспорта на двух (из четырех) полосах в направлении проспекта Голосеевского.

По информации "Киевводоканала", временно без водоснабжения остаются дома по адресам: ул. Голосеевская 12, 14, 16.

Автоцистерна с питьевой водой будет стоять по адресу: ул. Голосеевская, 12.

"Сейчас продолжается откачка воды для начала ремонтных работ", – подытожили в КГВА.

Киевводатранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода

Все новости...
Киев
В центре Киева временно ограничат дорожное движение
Полиция: Страйкбольную гранату на футбольную площадку в столице бросил 16-летний юноша
В Киеве попрощаются с сыном главного раввина Украины, который погиб на фронте
Последние новости
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
16:26
В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС
16:18
"Здесь все хорошо": появились новые подробности о последних мгновениях на борту затонувшего "Титана"
16:13
Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний
16:09
Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем
16:08
Парламент Грузии принял законы против "ЛГБТ-пропаганды"
16:04
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 6 человек, среди них – 4 спасателей
16:01
В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
15:59
видеоВ Румынии неизвестный устроил пожар в здании парламента, эвакуировали 300 человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: