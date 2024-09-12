В Киеве прорвало сеть: под асфальт провалилось авто, движение ограничили

В Голосеевском районе Киева прорвало водопроводную магистраль диаметром 500 мм, в результате чего под асфальт частично провалился автомобиль и произошла утечка воды на дорогу. Движение транспорта на этом участке ограничили.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: ЧП произошло на углу улиц Голосеевской и Горяной (ранее улица Олега Кошевого – ред.).

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ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "РЕАЛЬНЫЙ КИЕВ"

Сообщается, что сейчас специалисты "Киевводоканала" частично локализовали утечку, давление воды в Голосеевском районе уже восстановили.

Дословно КГВА: "На месте повреждения под асфальт частично провалился автомобиль. Сейчас дальнейшие работы приостановлены, поскольку рядом припаркованы и другие авто. Для поиска владельцев припаркованных автомобилей привлекли сотрудников полиции".

У Києві прорвало мережу: під асфальт провалилось авто, рух вулицею обмежили. Відео з Telegram-каналу "Реальний Київ" pic.twitter.com/Lbp01ISdkm ВИДЕО ДНЯ September 12, 2024

Детали: Также отмечается, что ограничили движение транспорта на двух (из четырех) полосах в направлении проспекта Голосеевского.

По информации "Киевводоканала", временно без водоснабжения остаются дома по адресам: ул. Голосеевская 12, 14, 16.

Автоцистерна с питьевой водой будет стоять по адресу: ул. Голосеевская, 12.

"Сейчас продолжается откачка воды для начала ремонтных работ", – подытожили в КГВА.