У Софіївській Борщагівці чоловік вирішив постріляти з вікна – поліція з’ясовує обставини
Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини в Софіївській Борщагівці 12 вересня.
Джерело: поліція Київської області
Деталі: Вранці четверга до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що один із жителів стріляє з вікна.
Прибувши на місце, у під’їзді будинку правоохоронці виявили пістолет.
Зазначається, що наразі повідомлень щодо потерпілих не надходило. Поліцейські встановили особу стрілця. Це – 48-річний місцевий житель.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).
Тривають слідчі дії.