Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Софіївській Борщагівці чоловік вирішив постріляти з вікна – поліція з’ясовує обставини

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 вересня 2024, 11:20
У Софіївській Борщагівці чоловік вирішив постріляти з вікна – поліція з’ясовує обставини
фото поліції

Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини в Софіївській Борщагівці 12 вересня.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Вранці четверга до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що один із жителів стріляє з вікна.

Реклама:

Прибувши на місце, у під’їзді будинку правоохоронці виявили пістолет.

Зазначається, що наразі повідомлень щодо потерпілих не надходило. Поліцейські встановили особу стрілця. Це – 48-річний місцевий житель.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

ВІДЕО ДНЯ

Тривають слідчі дії.

Київська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
Київська область
На Київщині працює ППО по ворожих "Шахедах"
На Київщині ППО працює про безпілотниках
На підступах до Києва працювала ППО
Останні новини
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
16:01
На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico
15:59
відеоУ Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, евакуювали 300 осіб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: