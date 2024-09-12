У Софіївській Борщагівці чоловік вирішив постріляти з вікна – поліція з’ясовує обставини

Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини в Софіївській Борщагівці 12 вересня.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Вранці четверга до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що один із жителів стріляє з вікна.

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Прибувши на місце, у під’їзді будинку правоохоронці виявили пістолет.

Зазначається, що наразі повідомлень щодо потерпілих не надходило. Поліцейські встановили особу стрілця. Це – 48-річний місцевий житель.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

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Тривають слідчі дії.