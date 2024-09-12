В Софиевской Борщаговке мужчина решил пострелять из окна – полиция выясняет обстоятельства
Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства стрельбы в Софиевской Борщаговке 12 сентября.
Источник: полиция Киевской области
Детали: Утром четверга в Бучанское районное управление полиции Киевщины поступило сообщение от местных жителей о том, что один из жителей стреляет из окна.
Прибыв на место, в подъезде дома правоохранители обнаружили пистолет.
Отмечается, что пока сообщений о пострадавших не поступало. Полицейские установили личность стрелка. Это - 48-летний местный житель.
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).
Продолжаются следственные действия.