В Софиевской Борщаговке мужчина решил пострелять из окна – полиция выясняет обстоятельства

Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства стрельбы в Софиевской Борщаговке 12 сентября.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Утром четверга в Бучанское районное управление полиции Киевщины поступило сообщение от местных жителей о том, что один из жителей стреляет из окна.

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Прибыв на место, в подъезде дома правоохранители обнаружили пистолет.

Отмечается, что пока сообщений о пострадавших не поступало. Полицейские установили личность стрелка. Это - 48-летний местный житель.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

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Продолжаются следственные действия.