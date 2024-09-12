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В Софиевской Борщаговке мужчина решил пострелять из окна – полиция выясняет обстоятельства

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 сентября 2024, 11:20
В Софиевской Борщаговке мужчина решил пострелять из окна – полиция выясняет обстоятельства
фото полиции

Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства стрельбы в Софиевской Борщаговке 12 сентября.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Утром четверга в Бучанское районное управление полиции Киевщины поступило сообщение от местных жителей о том, что один из жителей стреляет из окна.

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Прибыв на место, в подъезде дома правоохранители обнаружили пистолет.

Отмечается, что пока сообщений о пострадавших не поступало. Полицейские установили личность стрелка. Это - 48-летний местный житель.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

ВИДЕО ДНЯ

Продолжаются следственные действия.

Киевская областьполиция
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