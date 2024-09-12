Більшість угорців проти того, щоб Україна була в ЄС

Мешканці Угорщини у 2024 році стали менш прихильно ставитися до розширення ЄС у порівнянні з минулим роком, особливо скептичні вони щодо членства України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: Згідно з даними опитування аналітичного центру Policy Solutions, минулого року більшість респондентів підтримували вступ кількох країн-кандидатів, але у 2024 році лише 45% опитаних були позитивно налаштовані щодо Чорногорії – країни з найбільшою підтримкою.

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Натомість серед країн-кандидатів угорці найменше підтримують приєднання України. Цього року аж 61% угорців відкидають членство України.

Вступ України до ЄС є найбільш популярним серед виборців опозиційної партії "Тиса": 34% за і 53% проти. Виборці цієї партії найбільше хотіли б бачити серед членів ЄС Чорногорію (50%), тоді як виборці партії Віктора Орбана "Фідес" хотіли б бачити приєднання Туреччини.

Опитування засвідчило, що більшість угорців втомилися від дебатів між ЄС та урядом, причому дві третини респондентів вважають, що уряд повинен виконати всі проміжні показники, встановлені для виділення фінансових ресурсів.

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Видання відзначає, що ця цифра не змінилася з минулого року.

У той час як 40% проурядових виборців відкидають ідею поступливості країни перед Європейською комісією, 54% кажуть, що уряду слід поступитися, щоб отримати кошти ЄС.

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