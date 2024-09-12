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У Києві викрили ще п’ятьох чоловіків, які підпалювали автомобілі військових

Анастасія ПроцЧетвер, 12 вересня 2024, 15:58
У Києві викрили ще п’ятьох чоловіків, які підпалювали автомобілі військових
фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали п’ятьох підозрюваних у підпалах автівок, що належали військовим.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, в кінці серпня-вересня 2024 року, шукаючи підробіток, підозрювані отримали повідомлення в Telegram з пропозиціями за 1000 доларів США знайти та спалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ чи інших військових формувань".

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Деталі: Зловмисники діяли двома групами по двоє, а один із них "працював" самостійно. Всі вони – мешканці Сумської, Полтавської та Миколаївської областей віком від 21 до 29 років, які приїхали до Києва на заробітки.

 
фото: СБУ

Чоловіки шукали автомобілі військових, фотографували їх та надсилали світлини своєму "куратору" в Telegram. Після погодження цілі вони купували рідину для підпалу та чекали ночі, щоб виконати завдання.

 
фото: СБУ

Зокрема, у Голосіївському районі було підпалено "Chevrolet Tahoe", у Дарницькому – "Mercedes Vito", а в Оболонському – "Niva". Палії знімали підпал на відео для звіту перед замовником.

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фото: київська міська прокуратура

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали всіх підозрюваних "по гарячих слідах" у різних районах Києва. У них вилучили засоби підпалу, антиукраїнські листівки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

 
фото: київська міська прокуратура

Чоловікам повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Усім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує від 5 до 8 років ув’язнення. Зазначається, що обіцяні 1000 доларів вони так і не отримали.

СБУпрокуратураавто
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