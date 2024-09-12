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В Киеве разоблачили еще пятерых мужчин, которые поджигали автомобили военных

Анастасия ПроцЧетверг, 12 сентября 2024, 15:58
В Киеве разоблачили еще пятерых мужчин, которые поджигали автомобили военных
фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пятерых подозреваемых в поджогах автомобилей, принадлежавших военным.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно прокуратура: "По данным следствия, в конце августа-сентября 2024 года, ища подработку, подозреваемые получили сообщение в Telegram с предложениями за 1000 долларов США найти и сжечь автомобиль военнослужащего ВСУ или других военных формирований".

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Детали: Злоумышленники действовали двумя группами по двое, а один из них "работал" самостоятельно. Все они – жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет, которые приехали в Киев на заработки.

 
фото: СБУ

Мужчины искали автомобили военных, фотографировали их и присылали фотографии своему "куратору" в Telegram. После согласования цели они покупали жидкость для поджога и ждали ночи, чтобы выполнить задание.

 
фото: СБУ

В частности, в Голосеевском районе был подожжен "Chevrolet Tahoe", в Дарницком – "Mercedes Vito", а в Оболонском – "Niva". Поджигатели снимали поджог на видео для отчета перед заказчиком.

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ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех подозреваемых "по горячим следам" в разных районах Киева. У них изъяли средства поджога, антиукраинские листовки и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

 
ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Мужчинам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от 5 до 8 лет заключения. Отмечается, что обещанные 1000 долларов они так и не получили.

СБУпрокуратураавто
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