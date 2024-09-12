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ЄС продовжив персональні санкції проти РФ на пів року, зі списку вилучили два імені

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 12 вересня 2024, 16:27
ЄС продовжив персональні санкції проти РФ на пів року, зі списку вилучили два імені
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський Союз продовжив на шість місяців, до 15 березня 2024 року, дію індивідуальних обмежувальних заходів проти тих, хто несе відповідальність за підрив або погрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: Наявні обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, включеним до переліку. Санкції продовжать застосовуватися до понад 2200 фізичних та юридичних осіб.

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У контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не поновлювати включення до переліку двох осіб та вилучити зі списку п'ятьох померлих.

Раніше стало відомо, що з санкційного списку вилучили російського ексгонщика Нікіту Мазепіна та матір померлого ватажка "вагнерівців" Віолетту Пригожину

Угорщина цього разу вимагала виключити зі списку кілька осіб, перш ніж Будапешт дасть зелене світло на продовження санкцій. Деякі з країн-членів, зокрема Естонія, Латвія, Литва і Польща, заявили, що ЄС повинен перейти від продовження санкцій кожні шість місяців до щорічного рішення, проти чого виступає Будапешт.

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Дипломати ЄС повідомили, що було досягнуто компромісу, згідно з яким у силі залишиться шестимісячне продовження, але з переліку буде виключено двох осіб.

Мазепін, колишній гонщик "Формули-1" і син російського олігарха Дмитрія Мазепіна, на початку цього року виграв справу в Суді ЄС про скасування санкцій проти нього. 

Пригожина, мати покійного лідера найманців групи Вагнера Євгенія Пригожина, виграла суд минулого року, але досі залишається під санкціями. 

Навесні в Брюсселі відбулася схожа дискусія, в результаті якої співзасновник російського інтернет-гіганта "Яндекс" Аркадій Волож, бізнесмен Сергєй Мндоянц і громадянин Словаччини Юзеф Гамбалек, голова російського націоналістичного мотоклубу "Нічні вовки" в Європі, були виключені з санкційних списків ЄС.

санкціїЄСРосіявійна
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