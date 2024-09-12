Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС продлил персональные санкции против РФ на полгода, из списка изъяли два имени

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 12 сентября 2024, 16:27
ЕС продлил персональные санкции против РФ на полгода, из списка изъяли два имени
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейский Союз продлил на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года, действие индивидуальных ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: Имеющиеся ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, включенным в перечень. Санкции продолжат применяться к более 2200 физических и юридических лиц.

Реклама:

В контексте пересмотра санкций Рада также решила не возобновлять включение в перечень двух лиц и изъять из списка пятерых умерших.

Ранее стало известно, что из санкционного списка изъяли российского экс-гонщика Никиту Мазепина и мать умершего главаря "вагнеровцев" Виолетту Пригожину

Венгрия на этот раз требовала исключить из списка несколько человек, прежде чем Будапешт даст зеленый свет на продолжение санкций. Некоторые из стран-членов, в частности Эстония, Латвия, Литва и Польша, заявили, что ЕС должен перейти от продления санкций каждые шесть месяцев к ежегодному решению, против чего выступает Будапешт.

ВИДЕО ДНЯ

Дипломаты ЕС сообщили, что был достигнут компромисс, согласно которому в силе останется шестимесячное продление, но из перечня будут исключены два человека.

Мазепин, бывший гонщик "Формулы-1" и сын российского олигарха Дмитрия Мазепина, в начале этого года выиграл дело в Суде ЕС об отмене санкций против него.

Пригожина, мать покойного лидера наемников группы Вагнера Евгения Пригожина, выиграла суд в прошлом году, но до сих пор остается под санкциями.

Весной в Брюсселе состоялась похожая дискуссия, в результате которой соучредитель российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадий Волож, бизнесмен Сергей Мндоянц и гражданин Словакии Юзеф Гамбалек, глава российского националистического мотоклуба "Ночные волки" в Европе, были исключены из санкционных списков ЕС.

санкцииЕСРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода

Все новости...
санкции
Боррель предложил санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет РФ
Суд Евросоюза отклонил иски нескольких росолигархов о снятии санкций
В ЕС согласились исключить из санкционного списка экс-гонщика РФ и мать Пригожина – СМИ
Последние новости
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
16:26
В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС
16:18
"Здесь все хорошо": появились новые подробности о последних мгновениях на борту затонувшего "Титана"
16:13
Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний
16:09
Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем
16:08
Парламент Грузии принял законы против "ЛГБТ-пропаганды"
16:04
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 6 человек, среди них – 4 спасателей
16:01
В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
15:59
видеоВ Румынии неизвестный устроил пожар в здании парламента, эвакуировали 300 человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: