ЕС продлил персональные санкции против РФ на полгода, из списка изъяли два имени
Европейский Союз продлил на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года, действие индивидуальных ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС
Детали: Имеющиеся ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, включенным в перечень. Санкции продолжат применяться к более 2200 физических и юридических лиц.
В контексте пересмотра санкций Рада также решила не возобновлять включение в перечень двух лиц и изъять из списка пятерых умерших.
Ранее стало известно, что из санкционного списка изъяли российского экс-гонщика Никиту Мазепина и мать умершего главаря "вагнеровцев" Виолетту Пригожину
Венгрия на этот раз требовала исключить из списка несколько человек, прежде чем Будапешт даст зеленый свет на продолжение санкций. Некоторые из стран-членов, в частности Эстония, Латвия, Литва и Польша, заявили, что ЕС должен перейти от продления санкций каждые шесть месяцев к ежегодному решению, против чего выступает Будапешт.
Дипломаты ЕС сообщили, что был достигнут компромисс, согласно которому в силе останется шестимесячное продление, но из перечня будут исключены два человека.
Мазепин, бывший гонщик "Формулы-1" и сын российского олигарха Дмитрия Мазепина, в начале этого года выиграл дело в Суде ЕС об отмене санкций против него.
Пригожина, мать покойного лидера наемников группы Вагнера Евгения Пригожина, выиграла суд в прошлом году, но до сих пор остается под санкциями.
Весной в Брюсселе состоялась похожая дискуссия, в результате которой соучредитель российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадий Волож, бизнесмен Сергей Мндоянц и гражданин Словакии Юзеф Гамбалек, глава российского националистического мотоклуба "Ночные волки" в Европе, были исключены из санкционных списков ЕС.