У п’ятницю в Україні збережеться тепла і хмарна погода з помірними дощами

За прогнозами синоптиків в Україні 13 вересня спостергігатиметься тепла, але хмарна погода з проясненням.

Джерело: прогноз Укргідрометцентру

Деталі: У західних областях місцями невеликий дощ (вдень на Закарпатті помірний дощ); вночі та вранці подекуди туман; температура вночі 10-15°, вдень 21-26° (в Карпатах вночі 6-11°, вдень 15-20°).

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На решті території - короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, на сході країни до 30°.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.