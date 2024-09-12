Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У п’ятницю в Україні збережеться тепла і хмарна погода з помірними дощами

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 вересня 2024, 17:29
У п’ятницю в Україні збережеться тепла і хмарна погода з помірними дощами
Фото: Getty Images

За прогнозами синоптиків в Україні 13 вересня спостергігатиметься тепла, але хмарна погода з проясненням.

Джерело: прогноз Укргідрометцентру

Деталі: У західних областях місцями невеликий дощ (вдень на Закарпатті помірний дощ); вночі та вранці подекуди туман; температура вночі 10-15°, вдень 21-26° (в Карпатах вночі 6-11°, вдень 15-20°).

Реклама:
 

На решті території - короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, на сході країни до 30°.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
погода
Синоптики обіцяють короткочасні дощі місцями
Синоптики прогнозують дощі та осінню прохолоду
У низці областей у понеділок пройдуть дощі
Останні новини
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
16:01
На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico
15:59
відеоУ Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, евакуювали 300 осіб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: