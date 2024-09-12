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В пятницу в Украине сохранится теплая и облачная погода с умеренными дождями

Станислав ПогориловЧетверг, 12 сентября 2024, 17:29
В пятницу в Украине сохранится теплая и облачная погода с умеренными дождями
Фото: Getty Images

По прогнозам синоптиков в Украине 13 сентября будет наблюдаться теплая, но облачная погода с прояснениями.

Источник: прогноз Укргидрометцентра

Детали: В западных областях местами небольшой дождь (днем на Закарпатье умеренный дождь); ночью и утром местами туман; температура ночью 10-15°, днем 21-26° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 15-20°).

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На остальной территории - кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 14-19°, днем 23-28°, на востоке страны до 30°.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

погодаУкраина
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